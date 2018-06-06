Supplied/Dan Kitto

摩托车手怒踹不看盲点司机SUV(视频)

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 6 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大埃德蒙顿高速公路上发生越野车司机换线差点撞了摩托车后、摩托车司机边开摩托边怒踹怒砸越野车的事件。后面驾车者Dan Kitto把车上行车记录仪拍下的视频放到Facebook上引起广泛关注。

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路怒视频

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这一路怒事件发生在星期一早晨6点半，当时Dan Kitto正在开车上班的路上。

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Posted by Dan Kitto on Monday, June 4, 2018

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Dan Kitto把这段路怒视频放到脸书上时呼吁高速公路驾车者要注意安全驾驶；他在Facebook上留言说，“幸运的是这个开摩托车的人能够躲开、没让自己成为交通事故的牺牲品”。

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从Dan Kitto放到网上这1分钟多一点的视频中可以看到，一辆深色越野车在进入双车道高速公路后一直想超过右道上速度较慢的前车，但其左侧车道有一辆大型皮卡车让其暂时无法超车。在等到皮卡车驶过后、这辆深色越野车的司机就迫不及待的闪灯、打方向盘进入左道。但在这换道操作过程中似乎没有转头查看自己汽车左侧的盲点，结果差点碰上在左车道跟在皮卡车后面行驶的摩托车。

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被吓了一跳、紧急闪避到路肩上的摩托车司机显然很气愤。 他先是驾驶摩托车与越野车的后部比肩行驶，并抬起右脚狠狠的踹了越野车一脚；越野车司机踩了一下刹车略微减速，摩托车司机又狠踹了越野车一脚；越野车司机又踩刹车减速，摩托车司机这时与越野车司机并肩行驶，他抬起右手猛砸了几下越野车的左侧；在越野车上掉下一个似乎是左侧后视镜的东西后，这辆摩托车的司机驾车绝尘而去。

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整个过程持续约20秒钟。

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收听

谁的错

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Dan Kitto虽然开车上班，但他也有自己的摩托车，还是位摩托车爱好者。Dan Kitto说他放到脸书上的视频要传递的信息是，开摩托车的人要小心再小心，随时关注自己摩托车前后左右驾驶环境的变化；开车的人要记住不安全驾驶行为会带来的后果。

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Dan Kitto放到网上的这段脸书视频受到大量驾车者和摩托车手的关注；但对于到底是摩托车驾车者跟车太近的错还是越野车司机变道太快的错，网民们似乎分成旗鼓相当的两个阵营。

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Dan Kitto解释说，他的行车记录仪用的是广角摄像头，所以可能对摩托车与前车的距离给出了视觉上的误差。

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Mark Dobbelsteyn / Zoe Todd/CBC

阿尔伯塔省安全理事会下属的交通安全项目主任Mark Dobbelsteyn看了这段脸书视频后认为，不管驾驶摩托车的人当时是否离前车过近，他和前车之间的距离肯定容不下一辆车并道进来；所以从安全驾驶的角度来说，该摩托车手应该与前车保持更大的距离。

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安全最重要

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Mark Dobbelsteyn本人是摩托车教练，他说摩托车驾车者在遇到视频中这样越野车突然变道进入自己行驶的车道、快要撞车的情况时，正确的做法是把摩托车驶向路肩并停下来。像视频中摩托车手那样追上去又砸又踢的做法会容易让摩托车失去平衡，那后果就不堪设想了。

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Mark Dobbelsteyn说他自己驾驶摩托车时也遇到过被驾车者斜插进来差点被撞的情况，也是气得满眼冒火，但还是让自己冷静下来。

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埃德蒙顿警方交通安全局警官Kerry Bates告诫摩托车和汽车的驾车者不要开斗气车，不管谁对谁错，高速驾驶时不专心驾驶都是危险行为；并呼吁路怒行为的目击者或受害者记下对方的车牌以利于警方的调查。

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RCI with Zoe Todd · CBC News

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