仙境般冰山美景在纽芬兰近海出现

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据加拿大广播公司报道，这个星期不少人来到纽芬兰省Bonavista Peninsula博纳维斯塔半岛Upper Amherst Cove观赏醉人的冰山美景、并品尝来自冰山碎冰块的万年冰水。

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专家们说，这个冰山的年龄在1万5千年左右。

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这个漂移到加拿大纽芬兰省博纳维斯塔半岛近海的冰山有91.4米高，更加难得的是冰山中部接触海水的部位形成一个马蹄形的大洞；再配上海浪拍打冰山出现的白色浪花、岸边的松树和草地深浅不同的绿色和远处天空的蓝天白云，美得真是如仙境一般。

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好像大自然要赏赐来顶礼膜拜的民众，星期一冰山的一角塌陷，大块、小块的冰块被海浪冲上沙滩，这些冰块很快被被岸边的人一抢而光。

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今年纽芬兰省近海海域的冰山数量明显少于往年，但现身博纳维斯塔半岛的这一奇美的冰山算是给纽芬兰人和一些幸运的国际、国内游客一个很好的补偿。

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RCI with Geoff Bartlett · CBC News

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