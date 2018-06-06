曼尼托巴省95岁老翁要参加百米赛跑，志在打破纪录

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一名95岁的温尼伯老翁周二在过生日时，吹灭了生日蛋糕上的蜡烛后，告诉他的亲朋好友，他要在这个月底参加加拿大老年运动会，而且要在百米赛跑项目上打破加拿大纪录。

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这位老翁名叫罗·比林科夫（Lou Billinkoff）。他89岁时曾心脏病发作，出院后开始跑步锻炼身体。

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比林科夫是一名退休的电气工程师。他对记者说，在此之前，从未踏上过赛道，也基本没参加过任何运动。但他觉得自己现在跑得很好，参加过几个比赛成绩也不错，所以现在要报名参加曼尼托巴省运动会。

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到目前为止，比林科夫 100米短跑的平均时间约为28.29秒。可以轻易打破加拿大这个年龄组的记录。目前加拿大95岁以上年龄组的纪录是1分18秒。如果在比赛现场发挥得好，说不定还能挑战世界纪录呢。根据世界大师赛排名，去年在95-99岁年龄组中，100米短跑的最好成绩是25.10秒，第二名是29.73秒。

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实际上，比林科夫早已有了要参加省运动会的想法。星期二他在加拿大运动会生命中心与他的教练会面，并练习了50米短跑，成绩是14.4秒。

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他说：“我对自己百米28秒8的成绩还不够满意。打破纪录固然好， 但那不是我想要的全部，也改变不了我的人生”。

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比林科夫的教练是谢尔登·雷诺兹（Sheldon Reynolds）。 他说，仍然记得比林科夫第一次找到他请他指导训练时那种震惊，因为他说“我94岁了，想练习跑100米”。他将比林科夫的成功归因于勤奋的训练，每周练习三次，并定期进行100米冲刺。

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比林科夫说他能健康长寿是因为一直保持健康的生活方式：“我不会做任何对健康不宜的事，不喝酒、不吸烟，也不吃油炸食品。同时，你必须是幸运的，我就非常幸运。我的一生都非常幸运”。

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