加航与中国国航签署深化合作协议

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星期二，加拿大航空公司与中国国际航空公司在北京签署长期合作协议，在过去航线代码共享，机场贵宾间共同使用的基础上，进一步扩大航线联营合作。

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目前在加拿大与中国航线上，加航与中国国航每周总共有52个航班。而以前，乘坐加航到中国转机，和乘坐国航在加拿大转机都很有限。例如加航乘客到中国不能直接买到转机到广州的机票，而国航乘客到加拿大无法买到转机到魁北克市的机票。上个月，两家航空公司扩大了代码共享协议，使国内联票的航线总数达到564条。

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加航总裁兼执行长卡林·罗维奈斯库（Calin Rovinescu）称两家航空公司之间建立合作伙伴关系是一个“具有里程碑意义的事件。它将进一步推动我们参与中国航空市场。这是一个巨大的机会，因为这个市场有望在2022年成为世界最大的市场”。

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在过去的五年里，加航的中国航线运力平均每年增长12.5％。去年到加拿大的中国游客增长了23％。加航拒绝透露合作的价值细节，只是说“价值数十亿加元，而不是数百万加元”。

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加航销售部经理约翰·麦克劳德（John MacLeod）说，加拿大和中国之间的旗舰航班数量很难再扩大。 “我们唯一能做的就是换成更大的飞机”。

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加航以前只与汉莎航空和美国联合航空有跨大西洋合作伙伴关系。中国国航则与汉莎航空和新西兰航空有合作协议。

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针对此次加中两国的航空公司签署合作协议，有人担心因竞争减少， 票价会上涨。对此，麦克劳德先生予以否认，他说：“中加之间是一个非常有竞争力的市场，我们必须对竞争做出反应”。

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此外，也有批评认为，加航能与国航签署合作协议，是因为屈服于中国政府的要求，三周前在网站上将台湾航线改为中国台北航线。对此，卡林·罗维内斯库说，与此问题无关，因为加航自2014年以来，就一直在与中国国航商讨合作的事宜。但北京大学经济学教授克里斯托弗·巴尔丁（Christopher Balding）说：“如果加航不接受北京的条件，那毫无疑问，这个协议也无法签署”。

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