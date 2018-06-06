加航与中国国航签署长期合作协议 （Adrian Wyld/THE CANADIAN PRESS）

加航与中国国航签署深化合作协议

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 6 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期二，加拿大航空公司与中国国际航空公司在北京签署长期合作协议，在过去航线代码共享，机场贵宾间共同使用的基础上，进一步扩大航线联营合作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

目前在加拿大与中国航线上，加航与中国国航每周总共有52个航班。而以前，乘坐加航到中国转机，和乘坐国航在加拿大转机都很有限。例如加航乘客到中国不能直接买到转机到广州的机票，而国航乘客到加拿大无法买到转机到魁北克市的机票。上个月，两家航空公司扩大了代码共享协议，使国内联票的航线总数达到564条。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加航总裁及执行长 Calin Rovinescu. （ THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson）

加航总裁兼执行长卡林·罗维奈斯库（Calin Rovinescu）称两家航空公司之间建立合作伙伴关系是一个“具有里程碑意义的事件。它将进一步推动我们参与中国航空市场。这是一个巨大的机会，因为这个市场有望在2022年成为世界最大的市场”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在过去的五年里，加航的中国航线运力平均每年增长12.5％。去年到加拿大的中国游客增长了23％。加航拒绝透露合作的价值细节，只是说“价值数十亿加元，而不是数百万加元”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加航销售部经理约翰·麦克劳德（John MacLeod）说，加拿大和中国之间的旗舰航班数量很难再扩大。 “我们唯一能做的就是换成更大的飞机”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加航以前只与汉莎航空和美国联合航空有跨大西洋合作伙伴关系。中国国航则与汉莎航空和新西兰航空有合作协议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

针对此次加中两国的航空公司签署合作协议，有人担心因竞争减少， 票价会上涨。对此，麦克劳德先生予以否认，他说：“中加之间是一个非常有竞争力的市场，我们必须对竞争做出反应”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此外，也有批评认为，加航能与国航签署合作协议，是因为屈服于中国政府的要求，三周前在网站上将台湾航线改为中国台北航线。对此，卡林·罗维内斯库说，与此问题无关，因为加航自2014年以来，就一直在与中国国航商讨合作的事宜。但北京大学经济学教授克里斯托弗·巴尔丁（Christopher Balding）说：“如果加航不接受北京的条件，那毫无疑问，这个协议也无法签署”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 国际政治经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
特鲁多和弗里兰德在新闻发布会上。
加拿大财长莫诺。
RCI | Français

Les femmes : ces damnées de l’univers professionnel, victimes du bradage salarial

RCI | English

Plastic policy sought at G7 and in Canada

RCI | Español

Dos instituciones canadienses ofrecen becas para aprender inglés a mujeres de América latina

العربية | RCI

ما الانعكاسات المحتملة للنزاع التجاري بين كندا والولايات المتحدة على الأسواق المالية؟

Radio-Canada.ca CBC.ca
Québec élargit la zone où seront interdits les forages autour des municipalitésAu moins 75 morts et près de 200 disparus après l’éruption du volcan de Fuego au GuatemalaALENA : « l'option trilatérale, c'est ce qu'il y a de meilleur », dit TrudeauMalgré le départ de Martine Ouellet, Québec debout demeureLa Presse n'a pas l'intention de renoncer à sa ligne éditoriale fédéralisteÉlèves avec troubles d'apprentissage : il y a urgence d'agir, dit une CommissionMacron rencontre Trudeau avant le G7 sur fond de guerre commerciale avec WashingtonLa science l'a emporté sur la volonté d'interdire les pitbulls, reconnaît CoiteuxDébrayage dans 57 CPE de la région de MontréalLa Couronne renonce à poursuivre Bernard Trépanier
Trump commutes drug offender's sentence after plea from Kardashian WestWayne Millard was no reclusive shut-in, business associate saysSick as a dog?: Pooches found to carry a surprising mix of pig, bird, canine flu virusesTrump's tariffs a key topic as Macron meets Trudeau ahead of G7 summitWith a day to go, Ontario election is still Doug Ford's to loseWhat are those creepy robotic animals for? Boston Dynamics offers hintsCanadian exports hit all-time high in April as trade gap narrows to 6-month lowWhite House aide who joked about John McCain's ill health is outShe did it for love: Rare wild owl tries burrowing into Manitoba enclosure to find mateVacation home sales still heating up as property market cools: survey