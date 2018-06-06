海洋中的化学垃圾污染（The Associated Press/NOAA）

加拿大化学和塑料行业提出治理塑料污染时间表

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 6 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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这个星期二是国际环保日。此前一天，加拿大的塑料工业联合会公布了减少塑料垃圾的环保目标：到2030年实现所有塑料包装可以回收或可以再利用，从而不再有塑料制品被送到垃圾填埋场掩埋。

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实际上，塑料工业协会是联手化学工业协会共同制定这个环保目标的。目标分为两步：一是到2030年时，加拿大有能力回收所有塑料制品，二是到2040年时实现所有塑料可重复使用，或制成新的产品，或还原成原来的产品。

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就在同一天，加拿大33个环保团体和非政府组织也联合发表声明提出，加拿大应在2025年消除使用一次性塑料制品，例如塑料袋和塑料餐具。这些环保组织中包括塞拉俱乐部、大卫铃木基金会等。他们联合公布了“向消除塑料垃圾努力”的声明， 呼吁加拿大政府制定全国性的塑料废品治理计划，提出从现在起7年内实现对塑料垃圾的环保处理，不再送到填埋场。

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多伦多街头的垃圾箱/ REUTERS

由此看来，加拿大 塑料行业制定的目标比环保组织提出的要求晚了5年。

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共同发布这一目标的加拿大化学工业协会的执行副总裁伊莎贝尔·德舍内（Isabelle Des Chenes）表示，他们设立这个目标的部分原因是在政府出台针对塑料垃圾的规定之前，先有一个自己的目标。目前加拿大政府正在就国家针对塑料污染应采取哪些战略进行磋商和咨询。

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伊莎贝尔说： “ 提出这个目标是要展示我们想成为负责任的行业，将继续努力做得更好”。

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她介绍说，可重复使用的塑料是那些能够清洁后，仍然可以用于原来用途的，如衣着，睡袋，地毯和装饰材料；或回收后可以将其融化，然后混合其他成分制成新的塑料产品，

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但这不包括大多数一次性使用的塑料瓶和塑料餐具，因为这些塑料瓶不容易清洁，而且比较容易降解。

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一次性泡沫餐盒属于无法回收的塑料垃圾（Jon Hernandez/CBC）

加拿大试图在全球减少塑料垃圾污染中起到带头作用

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无论是塑料工业协会的目标计划，还是环保组织联合发布的声明，它们公布的时机对加拿大政府来说都非常有利，因为加拿大承办的七国首脑峰会马上就要召开了。而加拿大联邦政府提出的峰会主题之一，就是讨论海洋的塑料污染问题，争取达成一项承诺性协议。

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目前海洋被塑料污染的情况已经越来越严重，有些海域的塑料垃圾已经连成片，面积甚至超过一些岛屿国家。这对海洋生物的生存形成威胁。

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马来西亚政府雇人清除海洋中的塑料垃圾（Romeo Ranoco/Reuters）

七国首脑峰会这个星期将在加拿大魁北克省的一个度假胜地召开， 加拿大希望借助此次峰会之机在全球推动清除塑料污染的工作， 因此将在会上提交一份“治理塑料污染宪章”。

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联邦政府环境部长凯瑟琳·麦肯纳（Catherine McKenna）透露，宪章将有四个主要内容：一是提出减少塑料垃圾的行动目标；二是根据目标制定出符合各国的实施战略；三是与塑料工业界合作研发更好的成品，以替代塑料制品，不能替代的也使其更容易回收利用；四是帮助发展中国家建立有效的塑料垃圾管理体系。

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麦肯纳说，加拿大人每年丢弃的塑料垃圾价值超过1亿加元，都被送到了垃圾填埋场。

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加拿大的许多私人公司，包括百事可乐和麦当劳，都先后制定和公布了各自塑料用品的计划。英国和法国等国家已采取某些禁止措施，主要是从一次性塑料吸管和餐具开始。

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今年4月份，加拿大总理特鲁多受到环保组织的批评。环保组织说，虽然加拿大政府计划在7国峰会上讨论塑料垃圾问题，但到目前为止，并没有在联邦层面引入任何此类禁令。

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加拿大化学工业协会的执行副总裁德舍内认为， 实际上禁用塑料吸管并不能有效减少塑料污染的总量，但它有助于引起公众的关注，然后自觉行动，在减少塑料废物方面发挥各自的作用。

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德舍内说，他们制定的到2030年不再有塑料垃圾送到填埋场的目标是“雄心勃勃”的，它需要各级政府的扶持政策和资金支持才能实现，特别是在发展新技术和创造新产品方面。

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从目前的情况看，实现这一 目标的主要障碍是，有很多塑料品种不容易被回收，因此很多城市的回收项目中不包含这些塑料，这导致现在加拿大塑料垃圾回收的比例仅有11%。

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