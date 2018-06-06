日本最可爱，中国最重要：加拿大人如何看亚洲？

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加拿大人对亚太地区的重视程度和好感均高于往年。与此同时，高达80%的加拿大人认为加美关系在降温。

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根据加拿大亚太基金会星期三（6月6日）公布的2018年“加拿大人看亚洲”全国民调，更多的加拿大人（43%）认为加拿大是亚太地区的一部分，超过一半（59%）的加拿大人认为加拿大与亚洲的经贸往来将超过加美贸易。但是，加拿大人也希望政府在促进对外贸易的同时不要忘记促进环保，民主和人权。超过40%的加拿大人认为与亚洲国家的自由贸易协定应该有劳工权益、男女平等和环保等“进步性条款”。

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基金会主席斯图尔特.贝克（Stewart Beck）在接受加通社（CP）采访时表示，这项民调的结果清楚地表明，加拿大人明白亚太地区对加拿大的重要性，相信加拿大应该积极开拓亚太市场，但是他们同时也不希望政府为发展贸易损害加拿大基本价值观。

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贝克认为，找到二者之间的平衡点将是加拿大对亚太贸易长期政策的关键。

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加拿大人对日本最有好感，但是认为中国对加拿大经济发展最重要

加拿大亚太基金会的报告说，加拿大人对亚洲的态度在过去多年里一直不冷不热，但是2010年以后逐渐升温。在所有亚洲国家和地区中，加拿大人对日本的印象最好。受访人被要求以10分为最高分来标出自己的印象。作为比较，英国、欧盟和美国也在被评价之列。

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日本是唯一一个超过7分的亚洲国家，仅次于英国（7.8）和欧盟（7.5）。得分超过6分的国家和地区依次是韩国，新加坡，香港，台湾和越南。印度获得5.7分，美国获得5.6分，中国获得4.9分。

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但是论到重要性，中国在加拿大人心中位居第一（5.6），与欧盟并列，仅次于美国（6.0 ），超过英国（5.2）。接下来是日本（5.1），印度（4.9），香港（4.6），韩国（4.4）和台湾（4.2）。

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另外，大部分加拿大人（60%）认为中国的经济崛起对加拿大来说是机遇而不是威胁。

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加拿大人对亚太国家的好印象和坏印象来自何处？

为了详解加拿大人的好恶来自何处，受访者被要求说出对中日韩印四国的哪些方面有好印象或坏印象。

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日本（总印象分7.2）：35%的加拿大人说他们印象最好的是日本文化，其次是日本经济（25%）。

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韩国（总印象分6.4）：25%的加拿大人对韩国人印象好，其次是韩国经济（24%）。

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半数加拿大人对日韩两国给人留下坏印象的方面的回答是“不知道”或“以上方面一个也不是”。11%提到日本历史，日本环境和韩国的军事活动。

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加拿大人对中国的好印象主要来自中国经济（30%），文化（15%）和历史（13%）。对中国的坏印象主要来自中国人权状况（42%），环境（18%）和政府（16%）。

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加拿大人对印度的好印象来自主要印度文化（23%），人民（19%）和经济（19%）。坏印象主要来自环境（35%）和人权状况（20%）。

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（RCI with APF Canada, CP）

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