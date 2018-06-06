“烧白宫的不就是你们吗？” 加美领导人五月底曾有过一次不太友好的电话会谈

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当特鲁多质问美国怎么能以“国家安全”为理由向一个关系如此长期而密切的盟友国家征税时，特朗普回答说：“放火烧白宫的不就是你们吗？”

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在美国上个月底正式宣布向加拿大钢铝材征收高额关税之前，加拿大总理特鲁多曾和美国总统特朗普进行过一次电话会谈。据CNN报道，这次会谈的火药味相当浓。特鲁多指出加拿大一向是美国的盟友，不是美国的安全威胁。特朗普竟然用1814年英军攻占华盛顿特区后放火焚烧总统官邸的事来反驳他。

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这次电话会谈不欢而散。几天后，美国宣布自6月1日起向加拿大钢材和铝材分别征收25%和10%的高额关税。加拿大在同一天内宣布反击措施。特鲁多表示，以威胁美国国家安全为由对加拿大征税，是对那些曾和美国军队并肩作战的加拿大阵亡将士的侮辱。

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美国经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）试图淡化加美冲突，说关税问题属于双方的“家庭内部争吵”，并指责加拿大“反应过度”。对此一个加拿大资深官员对CBC记者Katie Simpson这样形容：，“这就像是一个人烧了你兄弟的房子，杀了你的狗，绑架了你的女儿，然后转过身来对你说：这有什么大惊小怪的？”

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《华盛顿邮报》报道说，美国准备实行新的惩罚性措施，以报复加拿大对美国高额关税的反击。但是库德洛否认了。加拿大外长弗里兰德（Chrystia Freeland）在被记者问到此事时表示，她还没有从美国政府得到任何确切的消息，但是加拿大“已经做好准备”。

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（RCI with CBC, Kathleen Harris, Katie Simpson）

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