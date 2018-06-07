曼尼托巴省开始分流跨境进入魁北克的难民

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为了分流跨过加美边境涌进魁北克的难民，加拿大中部的曼尼托巴省也开始接纳这些难民。到目前为止已有12名进入魁北克的难民到曼尼托巴提交了难民申请。

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实际上，在曼尼托巴省与美国交界的艾默森（Emerson）地区，也有滞留在美国的难民越过边境进入加拿大。因此那里也在去年为寻求庇护者建立了一个接待中心。

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该中心去年上半年接待了585名难民申请人。今年1月至5月，已经帮助了330名难民申请人。

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该接待中心的负责人是曼尼托巴省跨宗教移民委员会的主席丽塔·查哈尔（Rita Chahal）女士。 她说：“我们预料将有更多进入魁北克的难民会转来西部。这可能会成为一种趋势。作为一个难民代理机构，需要做好准备”。

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Charles Krupa/Associated Press

上个星期，联邦政府移民部长艾哈迈德·胡森宣布将为安大略省、魁北克省和马尼托巴省拨出专款5000万加元，以应对难民涌入带来的住房等支出。其中魁北克省收到3600万加元，曼尼托巴省收到300万加元。

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查哈尔说，尽管难民申请人总数并没有去年那么高，但平均每月仍有50至70个申请人。他们愿意到曼尼托巴来的原因包括，不会说法语，在这里等待难民听证会的时间比魁北克短，也有些人觉得当地社区与难民之间有更好的联系。

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查哈尔表示， 接待难民有很多需要花钱的地方，不只是食宿，还有语言和口译服务，医疗和药物开支，财务支持，甚至婴儿车等需求。

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曼尼托巴省总理布莱恩·帕利斯特（Brian Pallister）在一份声明中说：“我们很高兴在接纳难民这一具有挑战性的工作上得到认可，也感谢联邦政府对各省所需花费给予补充”。

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