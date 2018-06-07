加拿大西部平原上一座冷战时期的雷达塔将重现当年的风采

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埃德蒙顿的“加拿大民防博物馆和档案馆”经过努力，已经收回和开始修复冷战时代所建的一座雷达塔。

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在冷战时期，由于担心苏联的导弹和轰炸机进攻，北美曾修建了庞大的雷达站网络。埃德蒙顿这座雷达塔是用钢铁和玻璃钢修建的，有四层，上面是雷达扫描圆顶。它位于埃德蒙顿东南约450公里的阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省交界的地方。曾经作为北美防空司令部的指挥中心之一。

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1949年，苏联试射了第一颗原子弹。在接下来的几年里，美国和加拿大担心冷战会导致战争，开始全力部署防御机制，包括雷达网，以防止来自空中的突然袭击。

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博物馆创始人弗雷德·阿姆布鲁斯特（Fred Armbruster）在接受加拿大广播公司“埃德蒙顿早间新闻”采访时说，“雷达网是为了监视天空敌情。加拿大还有几座雷达站，但只有这个是唯一有圆顶的塔楼。它是1961年开始修建，1963年投入使用的。一旦发生空中袭击，它就会向整个网络发送警报。同时警报器也会发出巨大的鸣响。因此它不仅对政府有用，也是对平民的保护。

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在运作的高峰期，这座建筑上共安置了三个架雷达，有200多名军人和平民在此值守。因此周边还建了住房、学校和一个游泳池。甚至配有牙医。直到1986年，军方才从雷达塔撤离。

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冷战结束后， 这个雷达站曾被用于民用空中交通管制站点几年。后来政府曾经想把它改造成一座天文台， 但因为经费和太偏远一直没有实现。

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这座塔楼被遗弃在茫茫大草原上20年后，两年前所在领地被私人买走。

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阿姆布鲁斯特说：“这是我们国家遗产的一部分，应该得到保护”。因此他一直与那块领地的新主人保持联系，希望他们知道这座雷达塔的历史价值。同时积极募款，等待时机能够由博物馆收购回来。

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阿姆布鲁斯特说：“就在一个月前，那块地的主人给我打电话说，他们认为这座雷达塔应该由博物馆拥有，确保它能够修缮和保存下来。经过协商，终于在上个星期完成了交易”。

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雷达塔被遗弃二十年，虽然雷达设备遭到毁坏，但建筑物本身基本上没有受到破坏，只是有些失修。例如窗户已经破损，鸽子住了进去。

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现在雷达塔的修复工作已经开始，有望明年年初能够向公众开放。

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