Rebecca Martel/CBC

七国峰会：原来的议事日程可能落空

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 7 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大总理特鲁多的自由党政府已经为这个周末在加拿大魁北克省Charlevoix举办的7国首脑会议进行了很长时间的准备，并提出了议事日程上要讨论的5大议题。但特立独行的美国总统特朗普最新掀起的一国单挑所有主要贸易伙伴国的贸易战，让特鲁多这个东道主很难当、其准备好的议事日程可能是白忙一场。

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特色议题

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七国峰会的主办国一般会选出一些争议性小、各国领导人都能接受的国际性议题作为该国主办峰会的特色议题。

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特鲁多政府准备的五大议题一是致力于所有人都能受益的经济发展，二是为未来的工作机会做好准备，三是推进性别平等、增加女性的权利，四是共同应对气候变化、保护海洋资源和发展清洁能源，五是让世界更加和平和安全。

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Sean Kilpatrick/Canadian Press

加拿大一些观察家认为，特鲁多政府准备的5大议题可能有些不会受到重视、有些不会产生结果；但有些议题还是能够产生具体成果的，比如维护女性权利、推进性别平等的问题，在这方面已经有一些乐观的公开言论，如果主办国心里没谱是不会放出这些风声的。

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一年来物是人非

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一年多前当特鲁多政府提出加拿大七国峰会5大主要议题时，这些议题似乎并没有太多的争议性；但一年来特朗普主政的美国让世界政治和经济格局发生了很大的变化，这5个问题中可能只有推进性别平等问题还能够达成协议，在其他4个议题上都会出现6对1的局面，六国同意、美国反对。

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美国总统特朗普5月底公布对加拿大、墨西哥、欧盟等国家进入美国市场的钢材和铝材征收惩罚性关税的决定让美国的盟国非常气愤，以至于在7国首脑会议前例行举行的7国财长会议出现了群殴美国的情况。

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求同难

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据加拿大广播公司报道，在温哥华七国财长会议上美国在惩罚性关税问题上受到另外六国群起围攻后，特朗普的主要经济顾问表示希望七国最高领导人的峰会不会重复温哥华6国群殴美国的局面；虽然有不同意见，但还是有可能把这次7国首脑峰会开好。

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特朗普虽然不怎么在乎外国对他的看法，但为了少挨骂、他在加拿大停留的时间不超过28个小时。有分析家认为如果被骂得不耐烦，特朗普甚至可能不等峰会结束就提前走人。

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Timothy Townsend/The Canadian Press

喧宾夺主

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观察家们对这次加拿大七国峰会能否产生实质性结果的质疑是，在特朗普用惩罚性关税作为实现就业美国优先、贸易对美国要公平目标的手段的情况下，何来所有人都受益的经济发展？何来美国人之外的就业机会？

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特朗普不理睬国际社会解决全球变暖问题的行动计划的立场已经是众所周知的事情。而加拿大在保护海洋生物免受塑料污染之害的问题上已经落在欧盟国家的后面，似乎也没有资格在这方面担当领导角色。

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在世界和平与安全的问题上，特朗普不顾盟国的反对退出了伊朗核协议；对俄国干涉西方国家选举进程的话题特朗普更是听都不要听。在这方面能够写进联合声明的恐怕只有几个老生常谈的名字如叙利亚、利比亚、ISIS和朝鲜核项目问题。

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RCI with Evan Dyer · CBC News

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