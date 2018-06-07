加拿大参院今晚决定大麻法案命运

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在经过好几个月的辩论后，加拿大参议院星期四晚上终于要对特鲁多自由党政府提出的大麻合法化法案进行投票表决。

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参议院对联邦众议院已经通过的大麻合法化法案做出了45项修改，修改之多在加拿大参议院历史上是罕见的。而且这45项修改中至少有12项属于具有重要意义的修改。

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政治观察家们认为，即便参议院对特鲁多政府大麻合法化法案已经做出了这么多修改，星期四晚上参议院是否能投票通过该法案并没有把握。

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如果参议院批准了特鲁多政府的大麻合法化法案，加拿大众议院要重新审议参议院修改过的法案；众议院很有可能会拒绝接受参议院提出的一些修改意见，导致出现众议院与参议院在大麻法案问题上对立的局面。

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即便在通过大麻合法化法案的最后立法程序方面不出现节外生枝的新问题，大麻合法化在加拿大成为现实最早也是8月份以后的事情；因为加拿大一些省政府表示在大麻合法化法案生效前，他们需要至少12个星期的准备时间。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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