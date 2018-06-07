期待和不安：安省选民周四大选投票

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星期四是加拿大最大省份安大略省选民投票选举下一届政府的日子，全省各地7200个投票站从早上9点到晚上9点对选民开放；计票结果随后会陆续被媒体公布。

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星期四夜里或星期五早上安大略省民众将知道谁是下一届安大略省省长、是多数党还是少数党政府执政。

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安大略省议会有124个席位，获得至少63个议席的政党才能组成多数党政府。

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选举前的民意测验显示，福特领导的保守党有可能赢得这次安大略省大选；但紧追其后的新民主党也可能黑马胜出。

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而目前执政的自由党领袖韦恩已经承认败选，自由党在省议会的席位能够超过10个已经算是不错的成绩。

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福特抨击新民主党是过于左翼偏激的政党，若上台执政会给安大略省民众带来灾难性后果；而新民主党领袖Andrea Horwath则抨击福特上台后会大砍政府预算、削减政府工作人员、让许多安大略省民众失去现有的政府福利和服务。

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这次安大略省大选可能会让绿党首次有议员进入省议会；绿党领袖Mike Schreiner在自己的选区民望很高。

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RCI with Lucas Powers · CBC News

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