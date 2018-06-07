多伦多 401 高速公路车祸：来自上海的一名游客丧生

加拿大安大略省警察署（Ontario Provincial Police，OPP）星期四（6月7日）上午发布声明，说在本周一多伦多 401 号高速公路车祸中，死亡人数已经增加到两人，来自上海的 57 岁男子 Xueying Ye 在医院中经抢救无效去世。
安省警方 OPP 的发言人 Suzanne Runciman 证实，来自上海的游客 Xueying Ye 于周三晚上7点左右在安省布罗克维尔（Brockville）市的医院去世。
周一严重车祸
加拿大广播公司报道说，星期一（6月4日）下午，一辆载有数十名乘客的旅游大巴在安大略省 Prescott 市附近的 401 号高速公路上发生严重车祸，大巴冲出了公路，导致多人受伤，其中 几人伤势严重。
星期二，安省警方 OPP 和中国苏州旅游局确认，第一名遇难者是来自苏州市的 54 岁男子 Changlin Xu，他在金斯顿市的金斯顿综合医院（The Kingston General Hospital）去世。
报道说，发生车祸后，金斯顿综合医院共接收了 4 名伤者，另外 3 人目前也伤情危重。
渥太华、布罗克维尔、金斯顿
加拿大广播公司报道说，这起车祸的伤者被分别送往安省的不同医院，目前在布罗克维尔综合医院 （The Brockville General Hospital）还有 2 名伤者，其中 1 人情况危险，另一人情况稳定。
渥太华市的渥太华医院 （The Ottawa Hospital）也接收了 5 名伤者，其中 3 人已经出院，1 人情况稳定，另 1 人的情况在星期三出现明显改善。
另外还有 19名 伤势不那么严重的乘客分别在渥太华、布罗克维尔和金斯顿的不同医院接受护理医治。
车上共 37人
加拿大广播公司报道说，当时这辆大巴上共载有 37人，其中有 35 人为中国公民（包括34名游客和1名导游），另外两人是一名美国籍司机和一名美国籍导游。
安省警方说，周一下午大约 2 点 45 分，这辆大巴在 401 高速公路的西向车道上发生车祸。
目前警方已经确认幸存的游客分别来自以下城市：
苏州（8人）
南通（3人）
上海（12人）
合肥（6人）
宁波（3人）
高发事故路段
加拿大广播公司报道说，多伦多 401 高速路上靠近 Prescott 市的路段一直为事故高发区，今年 5 月已经发生一起致命车祸，导致 1 人丧生。
去年 3 月， Prescott 市附近的路段上曾发生一起 30 多辆车撞在一起的严重事故，有 1 人死亡，29 人受伤。
安大略省警方的发言人 Suzanne Runciman 星期二表示，调查 “可能需要一些时间”。
她说，由于有语言上的障碍，调查过程需要翻译。
她还说，星期一在发生车祸后，立即有翻译被派到现场进行协助。
根据中国方面的消息，这一旅游团由北京的一个旅游机构组织，其母公司 Ctour Holiday 位于美国，该旅游大巴由美国马萨诸塞的 Union Tour Express 公司运营。
该公司的经理 Aiden Liang 本周一说，大巴的司机目前在医院接受治疗，该司机有一年的驾驶经验。
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