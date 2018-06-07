多伦多 401 高速公路车祸：来自上海的一名游客丧生

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加拿大安大略省警察署（Ontario Provincial Police，OPP）星期四（6月7日）上午发布声明，说在本周一多伦多 401 号高速公路车祸中，死亡人数已经增加到两人，来自上海的 57 岁男子 Xueying Ye 在医院中经抢救无效去世。

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安省警方 OPP 的发言人 Suzanne Runciman 证实，来自上海的游客 Xueying Ye 于周三晚上7点左右在安省布罗克维尔（Brockville）市的医院去世。

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周一严重车祸

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加拿大广播公司报道说，星期一（6月4日）下午，一辆载有数十名乘客的旅游大巴在安大略省 Prescott 市附近的 401 号高速公路上发生严重车祸，大巴冲出了公路，导致多人受伤，其中 几人伤势严重。

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星期二，安省警方 OPP 和中国苏州旅游局确认，第一名遇难者是来自苏州市的 54 岁男子 Changlin Xu，他在金斯顿市的金斯顿综合医院（The Kingston General Hospital）去世。

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报道说，发生车祸后，金斯顿综合医院共接收了 4 名伤者，另外 3 人目前也伤情危重。

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渥太华、布罗克维尔、金斯顿

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加拿大广播公司报道说，这起车祸的伤者被分别送往安省的不同医院，目前在布罗克维尔综合医院 （The Brockville General Hospital）还有 2 名伤者，其中 1 人情况危险，另一人情况稳定。

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渥太华市的渥太华医院 （The Ottawa Hospital）也接收了 5 名伤者，其中 3 人已经出院，1 人情况稳定，另 1 人的情况在星期三出现明显改善。

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另外还有 19名 伤势不那么严重的乘客分别在渥太华、布罗克维尔和金斯顿的不同医院接受护理医治。

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车上共 37人

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加拿大广播公司报道说，当时这辆大巴上共载有 37人，其中有 35 人为中国公民（包括34名游客和1名导游），另外两人是一名美国籍司机和一名美国籍导游。

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安省警方说，周一下午大约 2 点 45 分，这辆大巴在 401 高速公路的西向车道上发生车祸。

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目前警方已经确认幸存的游客分别来自以下城市：

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苏州（8人）

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南通（3人）

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上海（12人）

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合肥（6人）

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宁波（3人）

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高发事故路段

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加拿大广播公司报道说，多伦多 401 高速路上靠近 Prescott 市的路段一直为事故高发区，今年 5 月已经发生一起致命车祸，导致 1 人丧生。

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去年 3 月， Prescott 市附近的路段上曾发生一起 30 多辆车撞在一起的严重事故，有 1 人死亡，29 人受伤。

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安大略省警方的发言人 Suzanne Runciman 星期二表示，调查 “可能需要一些时间”。

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她说，由于有语言上的障碍，调查过程需要翻译。

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她还说，星期一在发生车祸后，立即有翻译被派到现场进行协助。

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根据中国方面的消息，这一旅游团由北京的一个旅游机构组织，其母公司 Ctour Holiday 位于美国，该旅游大巴由美国马萨诸塞的 Union Tour Express 公司运营。

该公司的经理 Aiden Liang 本周一说，大巴的司机目前在医院接受治疗，该司机有一年的驾驶经验。

（RCI with CBC）

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