( Christopher Furlong/Getty Images)

加拿大护士不好当：工作时间长，压力大，有时还被患者打

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 7 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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当护士是加拿大新移民找工作或决定转行时最常考虑的选项之一。因为只要你语言过关，肯付出读完护士专业课程的时间和精力，基本上都能找到工作。但是，护士是一个非常幸苦的职业。“白衣天使”这个美丽的称号背后，是常年的疲惫和精神压力，甚至是患者的打骂。

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加拿大渥太华大学的研究人员上个月在《国际护理研究杂志》上发表了一篇关于加拿大护士身心健康状况的调查报告。接受调查的护士绝大部分是女性。报告说，58%的加拿大护士体重超标或肥胖。女性护士中有抑郁和焦虑问题的比例也超出加拿大女性的平均水平。

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(University of Ottawa Heart Institute)

77%的加拿大护士达不到卫生部有关指南规定的锻炼标准，即每周150分钟、强度从中等到激烈的运动。报告撰写者之一、渥太华大学心脏病研究中心的运动生理学专家珍妮弗.里德（Jennifer Reed）说，护士工作的体力消耗相当大，但这并不等于锻炼。

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她说，护士的工作如果不是三班倒，就是一天12个小时，工作时间又长又不规律，而且精神压力很大，站立时间很长。一天下来精疲力尽，要她们坚持锻炼确实不容易。

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一个社区护士的一天

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安省护士里奇蒙（Lesli Richmond）对这份调查报告所说的护士身心健康状况并不意外。她告诉CBC记者Kas Roussy，她是提供家庭护理服务的社区护士，每天开车不下250公里。早上7点半出发，晚上6点以前是回不了家的。对她来说，如果这一天照顾了10个到12个病人，就算是轻松的了。晚上回到家，她还要花两个多小时处理文书工作。哪里有时间锻炼呢？

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常年这样工作，当然让人身心疲惫。里奇蒙说，她的血压很高，膝盖严重劳损。今年50岁的她觉得自己比实际年龄老二十年。她很高兴有人把她和同事们的工作情况写出来，尽管这些情况她早已知道。

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里德等人的调查主要是在安大略省护士当中进行的。但是这个问题在其他省也普遍存在。以魁北克省为例，该省的护士短缺多年，一些医院不得不实行强制加班的规定。一些护士选择去瑞士工作，只为有一个不需要疲于奔命的工作环境。曾有一个护士告诉Radio-Canada记者说，她在瑞士医院里工作很愉快，因为“在这里上班不需要小跑。”

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护士在工作场所遭到的暴力对待

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根据加拿大统计局2005年的一份报告，超过三分之一（34%）的护士表示曾遭到患者攻击。安省公共服务健康与安全协会负责人范胡尔（Henrietta Van hulle）说，这些年情况并没有多少改变。护士挨患者的耳光，被踢打，被用各种东西扎，被吐口水。至于被患者辱骂更是常见。

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（Justin Sullivan/Getty Images)

她认为官方统计数据并没有反应实际情况。因为相当多的护士觉得被患者打骂“是工作的一部分”，因此没有报告。

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现在，安大略省卫生部和一些医院都在采取措施加强对护士的保护。该省卫生部第一次要求医院上报所有的护士遭攻击事件。一些医院为护士配备了随身报警器，或是在墙上安装紧急呼叫按钮。

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（RCI with CBC，Kas Roussy， Radio-Canada）

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