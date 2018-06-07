加拿大银行行长博罗兹（ MANDEL NGAN/AFP/Getty Images)

加拿大银行：个人债务，楼市与黑客对加拿大金融系统构成威胁

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 7 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大银行星期四（6月7日）公布的年中金融系统评估报告说，加拿大的金融系统总的来说是稳固的，但是个人债务居高不下，房地产市场不平衡和黑客入侵仍然造成相当大的威胁。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告说，利息率提高和房贷政策的改变开始遏制个人债务的增长。加拿大人的收入在上升，而债务增长放缓。但已经过高的个人债务在一段时间内仍将是加拿大金融系统的软肋。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大银行自去年7月份以来已经三次提高基准利率，并可能在下个月开会时再提高一次。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告说，尽管房价上涨放缓，但是多伦多和温哥华两地的公寓住房市场仍然强劲，并且有迹象显示炒房活动仍在继续。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大银行把个人债务和房地产市场视为加拿大金融系统的两个主要威胁。但是在蒙特利尔银行和加拿大帝国商业银行的客户个人信息被盗后，黑客入侵被视为第三大威胁。加拿大银行表示正在和全国主要银行及加拿大薪酬支付部门合作以加强防范。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 经济

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
特鲁多和弗里兰德在新闻发布会上。
RCI | Français

Entre Parents: simplifier la vie aux nouveaux arrivants

RCI | English

NATO moves to bolster capabilities to counter ‘more assertive Russia’

RCI | Español

Sobre el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento en Canadá

العربية | RCI

حوار حول "الإسلام واختبار الديمقراطية"

Radio-Canada.ca CBC.ca
Macron hausse le ton contre Trump à la veille du G7L'ONU sanctionne six trafiquants de migrants en Libye, une premièreG7 : les manifestants marchent dans les rues de QuébecG7 : les dirigeants de l'Union européenne et du Royaume-Uni arrivés à BagotvilleLa Jordanie va retirer un projet de loi fiscale après une semaine de protestationsDès 21 h HAE, suivez les résultats des élections en Ontario à l'aide de notre module interactifTrudeau pas déstabilisé par la « boutade » de Trump sur la guerre de 1812Québec fixe les balises de la gratuité des services et du matériel scolairesVers un futur marché du carbone conjoint entre l'Amérique du Nord et l'Europe?G7 : commerçants et résidents seront dédommagés rapidement
U.S. immigration authorities sending 1,600 detainees to federal prisonsB.C. company says it is sucking carbon from air, making fuelFacebook glitch made private posts public for millions2 skiers abused by former coach as teens tell their story in WinnipegTrudeau dismisses Trump's War of 1812 comment as a 'quip'NASA reveals new discoveries suggesting there was once life on Mars'We want deeds, not just words': Theresa May under pressure to lift abortion ban in Northern IrelandDollarama says some prices may rise due to Canada's retaliatory tariffsMP Kent Hehr defends withholding of report on sex harassment allegations due to 'legitimate privacy concerns'2 Conservative senators abstaining from pot vote because they stand to profit from it