加拿大银行：个人债务，楼市与黑客对加拿大金融系统构成威胁

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加拿大银行星期四（6月7日）公布的年中金融系统评估报告说，加拿大的金融系统总的来说是稳固的，但是个人债务居高不下，房地产市场不平衡和黑客入侵仍然造成相当大的威胁。

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报告说，利息率提高和房贷政策的改变开始遏制个人债务的增长。加拿大人的收入在上升，而债务增长放缓。但已经过高的个人债务在一段时间内仍将是加拿大金融系统的软肋。

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加拿大银行自去年7月份以来已经三次提高基准利率，并可能在下个月开会时再提高一次。

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报告说，尽管房价上涨放缓，但是多伦多和温哥华两地的公寓住房市场仍然强劲，并且有迹象显示炒房活动仍在继续。

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加拿大银行把个人债务和房地产市场视为加拿大金融系统的两个主要威胁。但是在蒙特利尔银行和加拿大帝国商业银行的客户个人信息被盗后，黑客入侵被视为第三大威胁。加拿大银行表示正在和全国主要银行及加拿大薪酬支付部门合作以加强防范。

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（RCI with CBC News）

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