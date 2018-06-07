在车祸中受重伤的洪堡野马冰球队员伤愈，重新站立行走

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18岁的洪堡野马冰球队后卫拉贝勒（Xavier Labelle）昨天（6月6日）出院了。在经历了两个月前那场惨烈车祸后，他全身包括颅骨在内有20处骨折，双腿和左臂的神经受损，脊椎、肝脏、肾脏和肺部受伤。最初几个星期，他完全无法动弹，连刷牙都需要人帮忙。在两个月的治疗和复健后，他现在终于可以自己站立和行走。

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出院这天，他发表了声明和视频，感谢亲友、医护人员和所有帮助过他的人:

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4月6日，洪堡野马青少年冰球队前往另一个城市参加比赛，所乘大巴在途中和一辆卡车相撞。冰球队16人丧生，包括教练、助理教练、运动治疗师和多名球员。拉贝勒等13人受伤。由于队员们在比赛前一同染发蓄须，拉贝勒脸上又受了伤，他和丧生的守门员托宾（Parker Tobin）的身份一开始曾被互相混淆。

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拉贝勒是萨斯卡通人。他本月将从一所法语中学毕业。

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（RCI with CBC News， Guy Quenneville）

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