都是贸易战惹的祸：一块钱商店要涨价

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很受加拿大消费者欢迎、以物美价廉著称的百货连锁店“一块钱商店” Dollarama表示，受美国和加拿大贸易战的影响，该连锁店可能不得不提高一些商品的售价。

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不过，Dollarama连锁店公司的首席执行官Neil Rossy指出，有些商品如果美国供货商提价，则Dollarama公司可以选择其他国家的进货商；但有些商品是来自美国的特有产品，没有改变供货商的可能。

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Neil Rossy表示，即便面临提价的压力，Dollarama公司销售的商品价格不会超过4加元，食品类产品价格不会超过2加元。Neil Rossy说他不担心其连锁店会由于对部分商品上调价格而失去竞争力，因为Dollarama在加拿大的竞争对手也面对同样的进货价提高的问题。

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Neil Rossy指出，Dollarama公司除了面对供货商提价的压力之外、还要面对安大略省、阿尔伯塔省大幅度提高最低工资的压力；所以欢迎新上台的安大略省保守党政府叫停前自由党政府要在2019年把最低工资从目前的14加元提高到15加元的决定。

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RCI with Canadian Press、CBC News

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