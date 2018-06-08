人还未到、特朗普已开始呛声特鲁多

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虽然加拿大总理特鲁多是这次七国首脑会议的东道主，但国际媒体关注的焦点却是六位客人中的一个，这就是美国总统特朗普。

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加拿大广播公司报道说，星期四特朗普人还没有动身前往加拿大，就已经用他最喜欢的方式、在推特上发文说，“总理特鲁多很气愤，诉说加拿大和美国的关系多么深远、多么广泛、多么盟友…可他却闭口不提加拿大对美国奶制品征收300%的关税、伤害美国的农场主、扼杀美国的农业”。

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加拿大总理特鲁多确实在多种场合、包括在与特朗普通电话时，强调了加拿大与美国的特殊盟友关系，强调加拿大和美国经济已经非常一体化，一损俱损、一荣俱荣。

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星期四特鲁多在加拿大首都渥太华会晤法国总统Emmanuel Macron后举行的联合记者招待会上，更是与这位法国总统一唱一和的向特朗普发声说，加拿大和法国会有理、有力、有节地明确告诉美国领导人，用惩罚性关税的办法解决贸易问题只会招致关税报复、引发贸易战，结果是包括美国民众在内的有关国家的民众都成为就业损失、物价上涨的受害者。

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加拿大和法国领导人表示希望美国总统特朗普回归常理，用协商、谈判的方式解决与盟国的贸易纠纷。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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