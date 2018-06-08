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安省选举福特大胜、胜在口号简单得人心

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 8 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大最大省份安大略省有了新省长，半路出家当了安大略省保守党领袖的福特率领保守党赢得了省议会124议席中的76席，毫无争议地赢得了大选胜利，将组成多数党政府执政。

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安大略省新民主党在党魁Andrea Horwath率领下虽然在选举前的民意测验中曾经领先过福特的保守党，但在投票中只获得了40个议席，成为省议会的官方反对党。

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原来执政的自由党只获得7个议席，失去了官方政党的资格；原省长韦恩也差点未能保住自己选区的席位，韦恩星期四夜里已经宣布辞去自由党领袖的职位。

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安大略省绿党则首次获得省议会席位，绿党领袖Mike Schreiner赢得了自己的选区。

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Mark Blinch/Canadian Press

据加拿大广播公司报道，一些政治观察家认为虽然福特在竞选过程中出了不少状况，但他能够保持冷静、不断强调他若上台执政会给安大略省民众带来减税、降低电费和油费、减少政府浪费的好处；这一简单、但得人心的竞选口号为保守党赢得了不少选票。

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加拿大广播公司在安大略省投票站晚上9点关闭后仅二十多分钟就发布报道，福特的保守党不但获得大选胜利、而且将组成多数党政府执政。

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福特是一位引起争议的安大略省长候选人，不但因为他在当市政厅议员时与同样引起争议的他的兄弟、前多伦多市长Rob Ford的一些做法仍然受到批评，而且因为他不管“政治正确”的一些口无遮拦的言论不断受到媒体的负面报道。但这种事情的另一面是福特被不少安大略省选民认为是一个干实事、不花言巧语讲空话的政治新人。

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安大略省自由党资深人士、前省长Dalton McGuinty的幕僚长Don Guy甚至把福特称作是理想的省长候选人 “ideal candidate” ，因为福特让安大略省各种持保守观点的派别都感觉到有回到自己家里的感觉、都认同福特提出的减税、削减政府开支、降低电费的竞选口号。

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福特在省选竞选中讲话不多、用简单的大众语言反复强调其要对纳税人负责的执政纲领，这是典型的简单胜复杂的战略。

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另一方面福特采取的不接受记者随他竞选大巴车采访、完全通过的他的新闻发言人传递信息的做法，似乎不但没有伤害他的竞选、而且有助于他竞选的成功。

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Christopher Katsarov/Canadian Press

当然，安大略省前省长韦恩的自由党政府不得人心是这次自由党惨败的主要原因，但求变的安大略省选民可以选择Andrea Horwath领导的新民主党、也可以选择福特领军的保守党，多数安大略省选民最后选择了保守党。这方面福特功不可没。

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福特的胜选不但是击败了Andrea Horwath的新民主党和韦恩自由党的结果，也是客服了党内反对他当保守党领袖、认为他不可能赢得省选胜利的反对声音的结果。

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