网络广播 2018-06/08-09-10

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下面是这个星期的几篇报道。

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这家连锁店让加拿大鸡蛋消费猛增

鸡蛋是加拿大人的日常食品，虽然曾经有对鸡蛋胆固醇含量过高的担心，但现在的趋势似乎又回到了鸡蛋是健康食品的轨道。据加拿大广播公司报道，过去几年加拿大的鸡蛋消费量一直在明显上升，现在又有了新的推力。

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为了把下届政府拴紧一点：安大略省长韦恩解释为何提前认输

如同那些一摔再摔仍然微笑着做完最后一个动作的花样滑冰运动员一样，明知败局已定的政党领导人也会把“我们赢定了”的姿势保持到选举结束。但是安大略省长韦恩 (Kathleen Wynne) 在刚刚过去的周末做出了一个加拿大政坛罕见的举动：在离投票日还有五天时就承认自己不会连任，下一届安省政府不会是自由党政府。

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沈二采访人工智能奠基人之一 Yoshua Bengio

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世界级的AI宗师，加拿大人Yoshua Bengio 这一次来到中加创新创业论坛发表了主题演讲。他关注的目光已经从AI技术本身转化到AI的社会深层影响。他在论坛上呼吁人们，特别是各个政府对AI要有一个更开放、透明的态度，也要对AI的负面影响有充分准备。

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加拿大百亿元大麻市场百花齐放

据加拿大广播公司报道，如果大麻今年年底之前在加拿大全国合法化，则2019年加拿大各种大麻产品的销售额，合法市场和黑市市场加在一起会达到70亿加元。加拿大知名的会计公司Deloitte根据对1500位加拿大全国十个省的成年人网上调查结果写出的研究报告说，大麻合法化会让加拿大人的大麻消费量增加 35%。

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加拿大前总理克雷蒂安认为NAFTA不会终结：加美谁也离不开谁

早已退出政坛的前加拿大总理、84岁的让.克雷蒂安（Jean Chrétien）这几天因一部生平纪录片重回公众视野。他上个星期接受CBC采访，谈了自己对北美自由贸易协定（NAFTA）谈判和加美关系等问题的看法。

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刚才我们介绍了本周所作的几个报道，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议, 祝周末愉快！

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一周图片报道

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