特朗普希望让俄国重返G7, 加拿大拒绝考虑

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美国总统特朗普在星期五（6月8日）启程前来加拿大参加七国峰会（G7）之前说，七国集团应该重新接纳俄国，因为“谈判桌前应该有俄国”。对此加拿大外交部发言人回应说，加拿大在这个问题上立场未变。

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俄国在1997年加入七国集团，使G7变成了G8。2014年俄国因兼并克里米亚被逐出集团，加拿大是态度最坚决的国家之一。当时执政的保守党总理哈珀曾说，只要普京还在台上，俄国就不应该被允许重返G7。

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意大利总理孔特（Giuseppe Conte）赞同特朗普的主张，认为重新接纳俄国对大家都有好处。但是其他G7国家认为，只要俄国仍然呆在克里米亚，中止其成员国资格的理由就依然存在。欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）表示，G7还是维持现状比较好，而且根据他的理解，俄国对重返G7也并不感兴趣。

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CBC报道峰会的记者戴尔（Evan Dyer）说，这次峰会并不是G6对G1，因为美国以外的六个国家的利益和意见并不完全一致。意大利总理在俄国问题上的立场就是一个例子。另外，即使所有国家都反对美国最近的高额关税和保护主义政策，但是各国受影响的程度是不同的。日本的钢铁出口主要面向亚洲市场，对美国钢铁出口仅占5%，因此对25%美国关税的反应并不像其他国家那么强烈。但是朝鲜问题对日本的影响却比对其他G7国家大得多。

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(RCI with CBC, Kathleen Harris, Evan Dyer, Karina Roman )

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