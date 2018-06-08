加美领导人公开互怼使加拿大前外交官深感震惊和忧虑

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2018年G7峰会正在加拿大魁北克省La Malbaie举行。美国和加拿大及欧洲盟友之间的关税战，特朗普动身前抨击特鲁多和加拿大农业政策的推文，都使与会者的一举一动受到密切关注：东道主特鲁多是否对所有人都一样热情？他们互动时的身体语言暴露出什么信息？传统的“七国全家福”微笑背后是否藏着不屑或担忧？

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但是加拿大前外交官、国际贸易律师赫尔曼（Lawrence Herman）在接受CBC采访时说，这些摄像机前的举动也许透露出一些信息，但是最重要的信息我们已经知道了，那就是特朗普和其他G7国家的格格不入。他对多边主义、集体安全，甚至对这次峰会都没有兴趣。评论人士说这是一次“G6+1”峰会是有道理的。

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加美关系史上从未发生过的事

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赫尔曼说，上个月特鲁多和特朗普之间不客气的电话会谈，以及今天特朗普的推文，表明两人之间的个人关系并不算好。但是他认为，更令人担忧的是两人竟然如此公开地互相谴责。过去加拿大和美国也发生过分歧或冲突，但是两国领导人“互相乱枪扫射”，而且是在众人面前，这是从来没有过的。

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这种怪现象使曾在外交界工作多年的赫尔曼大跌眼镜，同时深感忧虑。他认为，这种国际关系、贸易关系和政治关系的“新突破”是有害的。 西方国家领导人应该努力达成共识，至少也要避免像特鲁多和特朗普这样大张旗鼓地表达敌意。赫尔曼认为，形势照这样发展下去，受益的将只有中国的习近平和俄国的普京。

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另外，赫尔曼说，特朗普以关税为武器对加拿大发起贸易战，加拿大受到来自美国的直接攻击，这也是史无前例的。

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（RCI with CBC News）

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