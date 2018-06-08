俄国总统普京获得中国政府颁发的首枚“友谊勋章”

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星期五（6月8日）在北京，中国国家主席习近平向俄罗斯总统普京颁发了首枚“中华人民共和国友谊勋章”。普京正在中国进行访问，这个周末将前往青岛出席上海合作组织峰会。

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习近平说，这枚友谊勋章是中国对外最高荣誉勋章，它代表着中国人民对普京的崇高敬意，象征着中俄之间的友谊。他还赞扬了普京对中俄关系的推动，称普京是具有世界影响的大国领袖，是中国人民的老朋友和好朋友。

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去年7月份，普京曾授予习近平俄罗斯“圣安德烈勋章”。

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（RCI with AFP， Radio-Canada）

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