三位加拿大人学中文的感想和经历

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中文很难学。对于出生在加拿大的华人孩子来说，如果没有父母软硬兼施地在后面督促，大部分人恐怕是不愿意学的。但是却有那么一些土生土长的加拿大人，他们或是早上5点起床学生字，或是把下班后的闲暇用来和四声较劲。是什么原因让他们自动跑来接受这场对耐心和毅力的漫长考验呢？

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本台采访了三位这样的加拿大人。他们中有语言学教授，公司总裁，还有一位收养中国女孩的魁北克母亲。

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学汉语是一辈子的事：麦吉尔大学语言学系教授布兰登.吉伦

布兰登.吉伦（Brendan Gillon）教授有一个中文名字叫葛学礼，但似乎并不常用。这应该还是他四十多年前在台北留学时老师给起的。吉伦开始学中文是在上世纪六十年代末。那时候中文远不像现在这么热。他当时还是美国密歇根大学的一名本科生，对中国哲学、印度哲学和东方文化感兴趣，因此决定学习汉语和梵文。

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他在密歇根大学上了两三年中文课，然后去台北学了一年半的古汉语。尽管知道汉语很难学，但他当时的打算是花个两三年掌握它。多年后他笑叹道，没想到这是一辈子的事。

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从台湾留学归来后，他读了梵语硕士，哲学博士，然后在麦吉尔大学语言学系获得教职。他的古汉语一度还给了老师，但是十年前又重新开始学习。

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学汉语的独特心得

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华人通常会觉得有一点古汉语根底的人中文水平更高。但是吉伦教授在谈到他学汉语的心得时却说，汉朝以后的文言文和白话文有密切的关系。他如果能够从头开始，一定会在研读四书和诸子之外，花更多的时间来学习白话文。

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他认为自己没有努力学习白话文是一个很大的错误。但他更大的遗憾是早年在台湾留学时仗着已经有一定基础，“不够努力”。他说，要掌握一种语言，最好能够在一个完全不能说母语的环境里呆上三年。

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他在2018年初再一次前往台北，在那里住了一整个学期。翻译讲学之余，他还请了一个研究生辅导他的中文。因为这位能翻译古汉语的教授，始终觉得自己的白话文不够好，以至于这次通过电话进行的采访，他在接受之前也颇有些踌躇。

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汉朝以后的文言文和白话文有很密切的关系。…… 我努力念四书，荀子，老子，庄子。这些当然很重要，因为我对哲学有兴趣。可是从学语言的立场来看，我想没有努力学白话文是一个很大的错误。 布兰登.吉伦

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致力于把汉传印度佛教逻辑典籍译成英文

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几十年的学术生涯，吉伦教授无疑属于幸运的一类。他目前的研究领域正是学生时代的志向，也用上了多年苦读汉语所下的功夫。他目前正在和台湾国立政治大学的吴镇国教授合译《如实论》。这是一本印度佛教逻辑古籍，但是用梵语写成的原著已经无法找到，流传至今的是古汉语译本。

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吉伦教授此前已经和日本学者桂绍隆合作完成另一本汉传典籍《方便心论》的英译。

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另一种“霸道总裁”：为开拓中国市场亲自学中文的辛博恩

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如果你是一个加拿大老板，想把产品卖到中国去，你多半会招一个会说中文的市场营销人员对吧？但是一位已经当了外公的蒙特利尔公司总裁，却决定自己学中文，并给自己取了一个中国名字叫辛博恩（Brian Sinnott）。这是六年前的事。现在，他已经可以相当流利地用中文交流了。

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辛博恩无疑是一个勤奋的学生。他除了去中文学校上课以外，还请了一位老师每星期来公司为他单独辅导，并且使用网上的各种汉语教学播客和教材。他所领导的加拿大法医物证技术公司（Forensic Technology）在许多国家有业务，他因此经常出差。但是他会利用坐飞机的时间来听播客和复习课本。

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我们的采访就是抓住一个在他两次出差之间的间隙做的。他办公室的黑板上还留着辅导老师上一次写下的生词，而当天下午老师又要上门了。从美国回加拿大的航程并不长，不知他在飞机上有没有做完家庭作业。

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他觉得自己的四声不够标准。通常这并不影响交流，不过，如果对方不会说普通话，或者带有浓重的口音，他就没辙了。他在中国出差的时候真的遇到过这种情况。

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辛博恩学中文的初衷是为工作。但是一门语言如同一个宝库的大门，打开它后获得的远远不止工作上的便利。他交了新朋友，发现了中国各地不同的饮食口味。他几次去中国都忙得没时间观光，因此希望退休以后能和妻子一同去旅游。

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通过语言打开一种文化的大门：两个中国女儿的妈妈班莹

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班莹（Claire Bonfils）的本行是生物制药研究。她的业余爱好包括拉小提琴和练空手道。法语和英语之外，她还能读德语小说。如此忙碌而丰富的生活，似乎不可能有再学一门外语的时间和精力了。但是十几年前，班莹和丈夫决定领养一个中国女婴。出发去中国接孩子的前几个月，她开始学中文：

那是她的第一次尝试。半年多的时间，她学了六百个生字。但是从湖南承德把女儿接回来以后，她就没有时间继续学了。那六百个生字很快就忘光了。

女儿三岁的时候，一家人决定再领养一个重庆妹子。和上一次一样，认真的班莹还是用学中文来准备这次中国之行。这一次她学了一年，除了上一次用的自学教材Assimil之外，她还去上了一门中文课：

把小女儿接回来以后，班莹更忙了，中文也再一次放下了。转眼到了2011年，一家人决定去中国旅游。班莹第三次拿起了中文课本。这一次，她发现学中文比前两次容易了：

自那时起，中文算是在班莹的世界里定居下来。枯燥的练习开始带来收获。她喜欢上了中国文化，交了许多华人朋友。她不太擅长口语表达，但是阅读能力相当强，现在已经可以看《围城》和《家》等名著的简写本了。一般的新闻报道，她也能看懂大半。

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汉语里最让班莹头痛的不是四声，而是大量的同音字：

汉语的语法比法语（班莹的母语）简单得多。但是她注意到，汉语的句法很严格，某些词序排列是错不得的。她举例说，同样是说明一件事发生的时间，如果是一次性的，就必须放在动词前面。例如“我今天去……”；如果是持续性的，就必须放在动词后面，例如“我学了十年中文”。

她很喜欢汉语的偏旁。不同的偏旁组合在一起，就有了不同的字义。一个象征屋顶的宝盖头下面，如果是“女”即为“安”，如果有猪即为“家”，如果起了火，那就是“灾”了。她觉得这非常有意思。

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偏旁组合不仅是汉字的魅力之一，它也可以让班莹这样善于观察的人进步得更快。汉字的复杂让许多人望而却步。一些偏重口语的人甚至因此选择只学拼音。但是班莹说，一开始省了认字写字的力，以后就会被同音字绊住脚。她学最初二十个字的时候很费力，几乎用了一个月。但是学会的越多，就越容易触类旁通，往后的积累也会越来越快。

班莹认为，语言及其演变是一种文化的重要组成部分。如果你对一种文化感兴趣，一定要学会它的语言。她因此会一直把中文学下去。

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另一个原因是两个女儿。她们今年一个十八岁，一个十六岁，都不会说中文。小女儿小时候学过几年，后来放弃了。不过姐妹俩还是有一个和中国的同龄人相同的爱好，那就是韩国演唱组合。

这张照片是几年前照的，那时孩子们还小。但班莹说，这是她最喜欢的照片之一。

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班莹说，她不会强迫孩子们学中文，但是希望让她们看到，妈妈是成年人都能学会，她们如果要学的话，一定会学得更好。

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