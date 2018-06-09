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Scout.fm将播客转化为个性化的互动“广播”

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 9 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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播客再度流行，尤其是在智能音箱的助力下，相对静态的广播（或者叫播客广播）会再次成为人们生活的一部分。Scout FM 就是这样一家致力于推广播客（Podcast）并利用AI将广播的形式重新带回到智能音箱领域的初创企业。

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用Scout FM自己的话说，“Scout FM将编辑选择与数据和AI的功能相结合，用最新，最高质量的电台节目和播客创建互动电台，为每个听众提供个性化服务。 我们会关注您和每个人实际正在倾听的内容，以便我们的推荐随着时间的推移变得更好。”

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我们希望采用播客音频来‘收听’主流媒体。我们认为，让播客像收音机一样容易使用是关键，因为我们进入了智能音箱时代。Scout FM 首席执行官Cara Meverden

这个创业公司的播客服务不是在播客应用中搜索超过500,000个节目，而是通过问你几个问题以找出你喜欢的内容，然后创建一个为你定制的播客电台。

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该公司由Cara Meverden（首席执行官）在一年前成立，她此前曾任Google，Twitter，Indiegogo和Medium工作。

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Meverden说，他们看到了大量创造出色文字内容出版商也开始创造出色的音频内容。

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她说：“我们希望采用播客音频来‘收听’主流媒体。我们认为，让播客像收音机一样容易使用是关键，因为我们进入了智能音箱时代。”

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Scout.fm服务开始于Alexa的一系列实验

Scout FM已经推出了超过30种亚马逊智能音箱平台Alexa技能。Scout.fm是一系列实验性测试的结果。以下是它在Alexa平台上的工作原理。

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  • 您首先通过说“Alexa，open scout fm”来启动应用程序。
  • 该应用程序将通过简要地解释Scout.fm所做的事情来回应（使用主持人的声音，而不是Alexa），然后要求您选择三种类型的互动广播中的一种：“每日新闻，大脑知识大餐或真实故事。”
  • 然后语音应用程序会问你几个问题作为这个设置过程的一部分。通过你的回答，它会找出其他主题对你的吸引力，范围为1到10。例如，你在多少程度上是历史爱好者，或者您是否对文化感兴趣，比如艺术，电影和文学。

一旦安装过程结束，每一次应用体验会变得非常像收听收音机。

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Scout.fm不是播客平台，是内容选择结果

Meverden说，“如果我们收听播客音频，两个主持人会一直持续讲半小时。我们认为这种格式不是一个理想的播客。”

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无论多么好的播客，如果消费者没办法找到真正感兴趣的内容并使用简单的获取方式，这些播客就不会成为主流。Precursor Ventures执行合伙人Charles Hudson

Scout.fm的播客内容来自包括The Wall St. Journal，纽约时报，ESPN以及Gimlet，Wondery，Parcast等播客网络。

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该公司由Bloomberg Beta，Precursor Ventures，Advancit和#Angels提供140万美元的种子基金支持。

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Precursor Ventures执行合伙人Charles Hudson表示：“Scout团队的独特见解是，无论多么好的播客，如果消费者没办法找到真正感兴趣的内容并使用简单的获取方式，这些播客就不会成为主流。 ”

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在这份Precursor Ventures风险投资对Scout.fm投资的声明中提到 “智能扬声器的快速采用改变了这一点，使播客可以向全新的观众群开放。”

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