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怕啥来啥：加拿大G7峰会被特朗普搞砸

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 11 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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周末在加拿大魁北克北部Charlevoix风景如画的小镇举行的7国首脑会议落下了帷幕，加拿大联邦政府总理、会议东道主特鲁多却高兴不起来。

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Evan Vucci/Associated Press

特朗普单挑特鲁多

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特鲁多的自由党联邦政府为周末举行的魁北克7国峰会倾注了大量精力、花了大笔金钱，但费了九牛二虎之力好不容易达成的7国领导人都表示可以接受的妥协性联合公报，最后却被提前离开7国峰会的美国总统特朗普在空军一号总统专机上发布的推特所推翻；而且特朗普还在推特上不客气的贬低和指责了会议东道主、加拿大总理特鲁多。

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特朗普在其推特上指责特鲁多在7国峰会期间对他说好话、摆笑脸，可他前脚走特鲁多就在随后举行的7国峰会闭幕记者招待会上变脸，指责美国要对加拿大钢材和铝材征收惩罚性关税是在侮辱加拿大、声言加拿大不是好欺负的、并誓言要对美国的关税制裁措施给以以牙还牙的反制。

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特朗普不但用近乎人身攻击的语言指责贾斯汀.特鲁多虚伪、软弱，而且说已经下令代替他留在7国峰会的美国代表撤销美国在这次7国峰会联合公报上的签字。

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联合公报泡汤

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G7峰会上特朗普一副舌战群英的派头 / Jesco Denzel/German Federal Government via AP

这次加拿大7国峰会的联合公报存在的时间只有两个小时就被美国总统特朗普发推否决，而且把责任全推在会议东道主、加拿大总理特鲁多身上。

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特朗普在其推文中说，“根据贾斯汀在记者招待会上散布虚假言论的做法、根据加拿大对美国农场主、工人抽取极高关税的行为，我已经指示美国代表不要支持这次七国峰会的联合公报、并考虑对大量涌入美国市场的外国造汽车征收关税”。

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虽然知道特拉普有通过推特随意发声的习惯，但特朗普在空军一号专机上发出的攻击特鲁多的推文仍然让加拿大官员措手不及。

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搞不懂为啥挨骂

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特鲁多总理办公室的高级幕僚指出，特鲁多在记者招待会上说的话不但以前也讲过，而且在与特朗普私下会晤时也当面告诉过特朗普。

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一位加拿大高级官员指出，特鲁多对美国惩罚性关税使用的“侮辱性”一词实际上还是来自美国总统特朗普。

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在去年意大利7国峰会上加拿大总理特鲁多与美国总统特朗普举行了一对一双边会谈，双方谈到美国政府准备以国家安全为理由用征收惩罚性关税的办法保护美国钢铁工业和铝板制造业的问题。当时特朗普要特鲁多放心，美国不会用惩罚性关税手段对付加拿大，那样做会是“对加拿大的侮辱”。

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但不到一年的时间特朗普就改变了主意，宣布要对包括加拿大在内的世界主要国家进入美国市场的钢材和铝材征收惩罚性关税。

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面对美国特朗普政府这一不顾加拿大是美国盟友和友好邻邦的做法，加拿大总理特鲁多决定上美国媒体接受采访、讲述为什么对加拿大进行关税制裁也会伤害美国公司和消费者的利益。特鲁多还特意在接受美国媒体采访之前和之后都与美国总统特朗普通了电话，告诉他自己要讲什么和继续会讲什么。

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CBC

特朗普的警告

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特朗普在离开这次G7峰会时表示他与加拿大总理、德国总理、法国总统等6国领导人关系非常好，但他要保护的是美国的利益，如果有的国家想用征收对等关税的办法与美国对抗，这些国家会输的很惨，美国不在乎停止与这些国家的贸易，因为美国损失的只是巨额的贸易赤字而已。

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RCI with David Cochrane · CBC News

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