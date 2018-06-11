特朗普两大经济顾问狠骂特鲁多

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在美国总统特朗普发推指责特鲁多当面一套、背后一套、缺乏担当之后，他在经济问题上的左膀右臂两大顾问分别用激烈言辞呛声加拿大总理特鲁多。

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美国总统贸易顾问Peter Navarro在接受福克斯电视新闻节目采访时指责加拿大总理特鲁多在7国峰会上当面与特朗普交谈甚欢，等特朗普一离开就在记者会上变了腔调的行为。

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Peter Navarro还发狠话说，与特朗普总统外交交往时没安好心、当面笑脸背后捅刀的外国领导人，地狱里已经为这些人准备好了特殊的地方。

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随同特朗普参加G7峰会的美国总统经济顾问Larry Kudlow则抨击加拿大总理特鲁多在美国总统特朗普将要会晤朝鲜领导人金正恩前夕的一系列公开言论是对美国总统特朗普的背叛；其在G7峰会上指责美国是国际贸易问题的始作俑者、加拿大要挺身面对美国以保护自己的利益的说法很有破坏性。

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RCI with Elise von Scheel · CBC News

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