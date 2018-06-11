因纽特猎手扣一次扳机打死两头北极熊

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加拿大一因纽特猎人在突然遭遇北极熊的紧急情况下，瞄准北极熊扣动双筒猎枪的板机、同时射出的两发猎枪子弹命中两头北极熊。

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加拿大努纳武特特区的Leonard Pameolik Netser 和 Troy Akat是父子，他们上个星期与一组猎手们一道出去狩猎，在一天的狩猎结束后其他猎手们决定回到自己部落休息，而Netser父子俩决定在野外过夜以便第二天可以早早的开始狩猎活动。

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那天夜里天空黑暗、冷风呼号，很难听清帐篷外面的声音。父亲Netser说他一晚上基本没有睡着，老觉得外面有北极熊在徘徊。到早晨六点困意袭来，刚要进入梦乡忽然听到自己的小狼狗在帐篷外面狂叫起来。

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Netser赶紧披挂起来，一边抓起猎枪一边摇醒了儿子，告诉他外面可能来了北极熊，他要出去看看。

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刚出了帐篷他就遇到了两头体型庞大而又凶狠的北极熊，他赶紧大喊告诉儿子说，不是一头、而是两头北极熊！

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Netser的儿子Akat是野生动物保护员，他听到老爹的示警后冲出帐篷对北极熊打了几发橡皮子弹和吓唬北极熊的震爆弹，但都没有吓跑北极熊；向离得最近的北极熊背后开枪也没有吓退它们。

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Netser这时已经有时间把他的大口径双管猎枪抵在肩头、瞄准最近的一头北极熊扣动扳机；他下意识地同时扣动了双管齐发的两个扳机，一发子弹击毙了离得最近的北极熊、另一发子弹放倒了第二只北极熊。

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Akat跑过去结果了重伤倒地的第二只北极熊。

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这两只北极熊都是雄性，一般很难见到两只成年雄性北极熊一起活动。

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在突然遭遇北极熊的惊魂结束后，Netser想起去查看及时向主人发出警告的小狼狗是否安全，结果发现毫发无伤的小狼狗躺在猎枪旁边睡得正香。

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RCI with Pauline Pemik · CBC News

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