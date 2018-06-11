特朗普连续抨击特鲁多，导致加元往下跌

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G7 峰会已经在加拿大的魁北克省闭幕，但美国总统特朗普对加拿大总理特鲁多的抨击还没完，导致星期一（6月11日）加元走低。

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星期一，加元与美元的汇率为 1 加元兑 76.87 美分，比上周五的 77.15 美分下跌 0.28 美分。

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在刚过去的这个周末，美国总统特朗普先是发推特说加拿大总理特鲁多当面一套，背后一套，抨击特鲁多 “不诚实” 和 “软弱” ，并指示美国代表拒绝签署 G7 加拿大峰会的联合公报。

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接着是美国总统的贸易顾问上电视抨击加拿大总理，特朗普的贸易顾问 Peter Navarro 在接受福克斯电视台采访时说，对任何与特朗普总统进行恶意外交、背后捅刀子的外国领导人，地狱里已经准备好了一个特殊的地方。

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11日，已经抵达新加坡的美国总统特朗普又连发推特，继续就贸易问题抨击加拿大总理特鲁多，他称，如果不是互惠的，公平贸易就是 “愚蠢贸易”。

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（RCI with CBC）

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