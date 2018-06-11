新报告：加拿大髋部骨折患者等手术时间过长

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年纪大的人容易骨折，随着人口老龄化，越来越多的加拿大人需要通过手术来修复骨折。

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星期一（6月11日）加拿大医学协会杂志 （Canadian Medical Association Journal，CMAJ）上发表了多伦多临床评估科学研究所的一项新研究，研究发现，许多因摔倒而导致髋部骨折的患者，等候手术的时间太长了。

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24小时关键期

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加拿大医生 Brian Goldman 就此研究报告为加拿大广播公司撰文，他说，如果一个人髋部骨折，在 24 小时之内做手术是至关重要的。

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然而，多伦多临床评估科学研究所 （ Clinical Evaluative Sciences in Toronto）的研究人员的研究报告显示，在 2009 年至 2014 年期间，安大略省的 72 家医院为超过 42,000 名 45 岁及以上的患者进行了髋关节骨折修复手术。

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手术的平均等待时间为 39 小时，只有三分之一的患者得以在24小时内进行了手术，三分之二的患者等候时间超过了 24 小时。

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多重因素

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Brian Goldman 医生说，医院之所以没有能快速给骨折患者施行手术，研究报告发现有几个方面的问题。

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（1）髋关节骨折的人往往年龄较大，他们会有不少其他的健康问题，为了保证手术安全，医生在动手术前会对患者进行一些附加检查。

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报告说，这些患者在被送到医院后，需要等上 6-7 小时才能见到内科医生和麻醉师，内科医生和麻醉师首先要对患者的健康状况进行评估，然后再转入外科。

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如果内科医生要求患者在手术前先做超声心动图检查，或者其他的一些测试，然后再与同行讨论讨论风险，则毫无疑问增加了手术的等待时间。

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（2）在晚上被送进医院的的患者，等待手术的时间会更长。

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（3）小地方的医院，进行不了髋部骨折手术，患者需要转医院，这就会造成长时间的延误。

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手术安全性 vs 患者死亡率

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Brian Goldman 医生说，拖延手术的时间，任何医生都不会喜欢这样做。

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但是，医生们的一般观点是，最好是安全进行手术，避免手术时出现意外。所以，这就意味着内科医生们、心脏科专家们要先对患者进行彻底检查，以确保患者没有一些潜在疾病，导致大手术恶化。

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尽管如此，髋关节手术的延迟也会带来严重后果，手术拖延时间越长，患者的死亡风险越高。

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在 CMAJ 发表的研究中，髋部骨折的患者，如果手术在骨折后 24 小时内进行，术后一个月患者的死亡率为 5%，如果手术在超过 24 小时后进行，术后一个月内患者的死亡率超过 6% 。

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另外，未能在 24 小时内获得髋部手术的患者，发生可危及生命并发症的机率也更高，如心脏病发作、肺栓塞和肺炎等。

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英国在 2017 年发表的一项研究也发现，如果是在骨折后 24 至 36 小时内动手术，患者在术后 30 天的死亡率高于 8%，这种延误 4 年内在英国造成了 670 人死亡。

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加强医院协调

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加拿大医学协会杂志上述研究报告的作者说，各医院内部应该制定具体的政策和时间安排，加强内外科医生的合作，缩短患者等候测试结果的时间。

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与此同时，小地方医院与大医院之间应该建立固定的系统，比如，马尼托巴省的偏远地区医院就已经与大医院建立了匹配体制，使偏远地区的骨折患者可以立即被送进固定对应的大医院。

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这个研究报告建议说，在解决髋部骨折患者等候手术时间过长的问题上，需要变化，需要新思维。

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（RCI with Dr. Brian Goldman/CBC）

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