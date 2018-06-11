CBC

新报告：加拿大髋部骨折患者等手术时间过长

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 11 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

年纪大的人容易骨折，随着人口老龄化，越来越多的加拿大人需要通过手术来修复骨折。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期一（6月11日）加拿大医学协会杂志 （Canadian Medical Association Journal，CMAJ）上发表了多伦多临床评估科学研究所的一项新研究，研究发现，许多因摔倒而导致髋部骨折的患者，等候手术的时间太长了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

24小时关键期

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大医生 Brian Goldman 就此研究报告为加拿大广播公司撰文，他说，如果一个人髋部骨折，在 24 小时之内做手术是至关重要的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

然而，多伦多临床评估科学研究所 （ Clinical Evaluative Sciences in Toronto）的研究人员的研究报告显示，在 2009 年至 2014 年期间，安大略省的 72 家医院为超过 42,000 名 45 岁及以上的患者进行了髋关节骨折修复手术。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

手术的平均等待时间为 39 小时，只有三分之一的患者得以在24小时内进行了手术，三分之二的患者等候时间超过了 24 小时。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

David Donnelly/CBC

多重因素

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Brian Goldman 医生说，医院之所以没有能快速给骨折患者施行手术，研究报告发现有几个方面的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（1）髋关节骨折的人往往年龄较大，他们会有不少其他的健康问题，为了保证手术安全，医生在动手术前会对患者进行一些附加检查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

报告说，这些患者在被送到医院后，需要等上  6-7 小时才能见到内科医生和麻醉师，内科医生和麻醉师首先要对患者的健康状况进行评估，然后再转入外科。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

如果内科医生要求患者在手术前先做超声心动图检查，或者其他的一些测试，然后再与同行讨论讨论风险，则毫无疑问增加了手术的等待时间。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（2）在晚上被送进医院的的患者，等待手术的时间会更长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（3）小地方的医院，进行不了髋部骨折手术，患者需要转医院，这就会造成长时间的延误。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

手术安全性  vs 患者死亡率

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Brian Goldman 医生说，拖延手术的时间，任何医生都不会喜欢这样做。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是，医生们的一般观点是，最好是安全进行手术，避免手术时出现意外。所以，这就意味着内科医生们、心脏科专家们要先对患者进行彻底检查，以确保患者没有一些潜在疾病，导致大手术恶化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管如此，髋关节手术的延迟也会带来严重后果，手术拖延时间越长，患者的死亡风险越高。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在 CMAJ 发表的研究中，髋部骨折的患者，如果手术在骨折后 24 小时内进行，术后一个月患者的死亡率为 5%，如果手术在超过 24 小时后进行，术后一个月内患者的死亡率超过 6% 。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，未能在 24 小时内获得髋部手术的患者，发生可危及生命并发症的机率也更高，如心脏病发作、肺栓塞和肺炎等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

英国在 2017 年发表的一项研究也发现，如果是在骨折后 24 至 36 小时内动手术，患者在术后 30 天的死亡率高于 8%，这种延误 4 年内在英国造成了 670 人死亡。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加强医院协调

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大医学协会杂志上述研究报告的作者说，各医院内部应该制定具体的政策和时间安排，加强内外科医生的合作，缩短患者等候测试结果的时间。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

与此同时，小地方医院与大医院之间应该建立固定的系统，比如，马尼托巴省的偏远地区医院就已经与大医院建立了匹配体制，使偏远地区的骨折患者可以立即被送进固定对应的大医院。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

这个研究报告建议说，在解决髋部骨折患者等候手术时间过长的问题上，需要变化，需要新思维。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with Dr. Brian Goldman/CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 健康

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Ontario: Doug Ford prépare son entrée en fonction

RCI | English

Canada’s opposition parties rally around Trudeau in dispute with Trump

RCI | Español

Restricciones al uso de la marihuana en el Ejército canadiense

العربية | RCI

مقتنو السارات القديمة يشاركون على طريقتهم في الفورمولا وان