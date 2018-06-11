安省 401 高速路车祸：红十字会和华人社区伸手援助

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加拿大安大略省 401 号高速公路发生华人旅游大巴严重车祸已经有一个星期了，当时这辆大巴上载有 37人，主要都是来自中国的游客，这一车祸造成 3 人死亡，多人受伤。

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受伤的人被送到了安大略省渥太华市、金斯顿市和布罗克维尔市的医院，现在大多数人已经出院，当地红十字会和华人社区正在对他们提供帮助。

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在布罗克维尔（Brockville）市，红十字会的志愿工作者 Laura Tobin 本周一（6月11日）告诉加拿大广播公司，车祸的幸存者们曾被暂时安置在当地的一个汽车旅馆，等候自己的物品，查询回国的飞机。

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她说，她与当地的华人去看望了这些人，为他们在沃尔玛购买了一些基本必需品，包括T恤，运动裤、袜子、内衣和卫生用品等等。

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Laura Tobin 接着说，布罗克维尔的华人都纷纷伸出援助之手，去旅馆、去医院看望遭遇了车祸的人，为他们带去了食物和美味的水果。

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汽车旅馆老板的孩子以及当地 JL.Jordan Catholic Sc​​hool 小学的学生们也为车祸的受害者们亲手制作了小礼物。

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（RCI with CBC）

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