( Matt Cardy/Getty Images)

特朗普推特骂战升级对加美关系和NAFTA谈判的影响

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期一 11 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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上个星期五，一位加拿大前外交官在接受CBC采访时把加美领导人公开互怼比喻为互相“乱枪扫射”，并对此表示忧虑。但他当时一定没有想到，更大阵仗的网上乱枪扫射发生在接下来的周末：美国总统特朗普和他的两名顾问指责加拿大总理特鲁多“软弱”、“虚伪”、“背后插刀”，并说“地狱里有个地方”是专为这种人准备的。一个太久没有看新闻的人，会以为加拿大总理变成了几个月前的金正恩。

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为什么？

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从特朗普的推文来看，惹恼他的似乎是特鲁多在G7闭幕时的新闻发布会上称美国对加拿大钢铝材实施的高额关税是“侮辱性的”。问题是这并不是他第一次听见这个说法，过去十几天来特鲁多在不同场合这样说了许多次，为什么偏偏是这一次让他勃然大怒呢？

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(Radio-Canada)

前魁北克省长、经济顾问约翰逊（Pierre-Marc Johnson）认为，特朗普非常在意自己的形象，而且表达欲望强烈。每次开完会，无论与会者是谁、结果如何，他一定要让天下人知道获胜的是他，掌控全局的是他。特鲁多在新闻发布会上重提“侮辱性关税”，或许让他觉得自己的胜利者形象受到了损害。

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另外，特朗普马上要和金正恩举行会晤，希望以强悍的姿态登场。约翰逊怀疑，他对加拿大发威，是因为从“舞台调度”考虑，需要有个陪衬。白宫首席经济顾问库德洛（Larry Kudlow）星期天在指责特鲁多“背后插刀”的同时也说，特朗普的反应是为了不在“特金会”之前表现出软弱。

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和上一次加美“互怼”不同的是，特鲁多这次保持了沉默。《多伦多星报》专栏作者埃贝尔 (Chantal Hébert) 认为，这样处理是正确的。因为现在从东海岸到西海岸，加拿大人的爱国主义猛然高涨。这种时候回应特朗普，会在人们的情绪上火上浇油，这对接下来的北美自由贸易协定（NAFTA）谈判没什么好处。

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接下来的NAFTA谈判更加艰巨

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特朗普及其顾问对特鲁多的攻击之举在今后很长时间里将是加美关系中的一根刺。特鲁多获得的朝野上下的支持对他肯定是个鼓励，但是另一方面，加拿大政府在NAFTA谈判中的回旋余地也比过去更小了。

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(Reuters/Christinne Muschi)

埃贝尔说，特朗普一直抓住加拿大的乳制品“供应管理机制”不放。但实际上，这是加拿大政府在NAFTA谈判中最有可能做出让步的地方。但是现在，特鲁多突然得到了所有人的支持，包括靠支持保留乳制品供应管理机制当选的保守党领袖希尔和一直以捍卫这个机制为己任的新民主党。

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另一方面，加美NAFTA谈判之争接下来可能会在加拿大各省之间引起矛盾。因为各省的经济支柱产业不一样。特朗普现在威胁，如果加拿大不取消乳制品供应管理机制的话 ，就要对加拿大汽车工业实施高额关税。加拿大政府在谈判中如果需要“丢车保帅”，无论涉及到哪一个省，都会引起激烈抗议。

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加美关系进入一个艰难时期

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进行外交谈判，让双方都不失颜面很重要，尤其是在公开场合。但是特朗普显然不讲这一套。约翰逊说，实际上，二战以来的历届美国总统 ― 可能只有吉米.卡特除外，在国际关系中几乎都获得了他们想要的东西。但是他们都很注意团结盟国，顾到其他人的面子。特朗普和这个传统完全决裂，未来的加美关系、美欧关系和美国自身利益都会受此影响。

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《新闻报》专栏记者卡迪纳尔（François Cardinal ）说，未来加美关系的不确定性还在于，我们现在面对的美国政府已经和特朗普刚刚当选时不一样了。那些比较理智的人相继离开，现在的库德洛等人，是总统说谁软弱虚伪，他们就能立刻接上说这人应该下地狱的。

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特鲁多至今没有公开回应特朗普的攻击。外长弗里兰德等官员以几乎同样的用词重申了加拿大的立场：美国对加拿大钢铝材实施的高额关税是不合法的，没有理由的，侮辱性的。

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（RCI with CBC, Radio-Canada）

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