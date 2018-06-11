加拿大各党通过动议：支持加拿大政府，反对美国高额关税和特朗普的言语攻击

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期一（6月11日）下午，加拿大众议院通过一项动议，反对美国政府的高额关税和特朗普的言语攻击，支持加拿大政府对美国产品实施同等关税的反击措施。提出这项动议的是新民主党贸易评论员拉姆齐（Tracey Ramsey）。她呼吁各党议员在这样一个“困难时刻”和政府站在一起。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这项动议也表示了对加拿大农场主和农产品供应机制的支持。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

平日里唇枪舌剑的众议院质询环节今天罕见地和平。保守党议会领袖伯根（Candice Bergen ）说，议员“首先是加拿大人，我们将和受到贸易战影响的加拿大劳动者和家庭站在一起。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在省级政坛，过去对特鲁多政府抨击最猛烈的肯尼（Jason Kenny）和多次对特朗普大加赞赏的安省新省长福特这次也都站在特鲁多一边。福特两次发推文，表示将和联邦政府“并肩作战”，保护安省就业。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多在上次大选中最主要的敌人、前保守党总理哈珀这个周末正好在美国。他在接受福克斯电视台采访时也表示了对特鲁多的支持。他说，他理解美国和贸易伙伴国建立平等贸易关系的要求，但是不理解为什么美国老是揪住加拿大贸易政策不放，因为所有数字都显示，美国在加美贸易中是受益的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

法国、德国等其他G7国家也表示了对加拿大的声援。针对特朗普经济顾问的“下地狱”之说，欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）在推特上说：“天堂有一个特别的地方是为贾斯汀.特鲁多准备的。感谢加拿大为G7峰会所做的完美安排。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, Radio-Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada