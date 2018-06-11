加拿大军队将对军人使用大麻加以限制，但不会完全禁止

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加拿大实行大麻合法化后，加拿大军队将不会完全禁止军人吸食娱乐性大麻，但是会实行比酒类更严格的限制规定。有关规定的草案已经交给联邦政府。所有军人将受到这些规定的约束。另外，草案也对国防部的文职人员准备了一份指南。

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加拿大国防部主管人事的拉马尔（Chuck Lamarre）中将在接受CBC采访时说，加拿大实行大麻合法化以后，在军队里完全禁止大麻是不可能的。但是另一方面，军人的战斗力和各项素质决不能受到影响。

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拉马尔没有透露新规定的具体内容，但是表示有些类别的军人，例如飞行员，会受到更严格的限制。海陆空三军和特种部队的指挥官都被要求提供一份需要特别限制的职位清单。

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（RCI with CBC，Murray Brewster）

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