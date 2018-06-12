特朗普：金正恩同意用弃核换安全保证

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世界瞩目的“特金会”在新加坡结束，美国总统特朗普说双方进行了坦诚和富有成果的对话，朝鲜愿意用朝鲜半岛无核化换取美国为首的国际社会提供的安全保证。

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在离开新加坡前举行的长达一个小时的记者招待会上，特朗普说会谈取得的成果超过他的预期，随后要做的细节谈判仍然很多，但美国和朝鲜已经准备好开始两国关系的新篇章，并会在适当的时候邀请金正恩来白宫做客。

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特朗普说金正恩同意销毁朝鲜一个主要的导弹试验基地，而美国方面则同意停止与韩国的联合军事演习。

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在何时解除对朝鲜的制裁和禁运措施的问题上，特朗普说他愿意解除对朝鲜的制裁，但先要看到朝鲜核武器不再是个不安全因素。

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观察家们的初步反应是，特朗普和金正恩签署的协议缺乏实质性内容，似乎只是个双方继续会谈的承诺，既没有朝鲜如何放弃核武器的细节、也没有美国和朝鲜如何终止战争状态的细节。

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加拿大作为亚太国家，对这次“特金会”非常关注。

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RCI with Associated Press、CBC News

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