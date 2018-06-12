加拿大咋不参盟国北冰洋潜艇演习？

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加拿大军队名义上与美国和英国一道参加在北冰洋波弗海举行的冰下2018演习Ice Exercise 18 (ICEX)， 美国和英国分别排出潜艇，但加拿大却力不从心、派不出潜艇参加这次演习。

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据加拿大广播公司报道，这次为期5个星期的北极海域联合军事演习的目的是测试加、美、英三国海军在北极海域冰层下潜停、巡航、进行战术机动和破冰出水的能力。英国海军的一艘核潜艇、美国海军的两艘核潜艇参加这次北极水域冰下潜艇演习，但加拿大海军却派不出潜艇参加这次演习，只能派出一位海军通讯专家参加这次演习。倒是加拿大空军派出更多的人力、物力参加这次北极联合军演。

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加拿大二十年前从英国海军购买的4艘二手柴油潜艇需要不时浮出水面充电、换气，不具有在北极海域冰层下面长期潜行的能力。不像美英核动力潜艇那样可以长期在北极水域冰层下活动，只要潜艇官兵仍然有食品供应就不需要出水。

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幸亏加拿大海军与美国海军有着极为密切的关系，加拿大北极水域冰层下的安全基本上要靠美国海军提供保护。

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RCI with Kaila Jefferd-Moore · CBC News

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