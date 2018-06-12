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加拿大奶制品业真像特朗普骂的那样吗？

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 12 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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美国总统特朗普已经多次拿加拿大政府对奶制品实行的限额管理制度做文章，指责加拿大嘴上说要自由贸易，但却对来自美国的农产品征收高额关税、伤害美国农民的利益、危及美国农业的未来。

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特朗普发飙

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加拿大也有人反对奶制品行业的限额管理制度。比如，加拿大联邦保守党资深议员、曾经差点成为保守党党魁的Maxime Bernier就公开表示，加拿大对奶制品实行的限额管理制度不但是牺牲广大消费者和大多数农场主的利益去保护极少数奶牛农场主的利益，而且太容易授人以柄、被指责是典型的贸易保护主义措施。

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加拿大支持对奶制品行业实行定额管理制度的人士指责美国总统特朗普太虚伪，只对人、不对己，说一套做一套，骂别国搞贸易保护、却闭眼不看美国政府给农场主们提供的巨额财政补贴，这完全是只许州官放火、不许百姓点灯。

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特朗普在7国峰会期间的记者招待会上虽然间接承认美国也有政府财政补贴一些主要行业的事情，但说这正是他想改变的现实，他希望的是实现无关税、无贸易壁垒、无政府补贴的真正自由贸易；有关国家如果真想实行自由贸易，最后是好好坐下来起草真正的自由贸易协定。

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农场主游说集团

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关注加拿大和美国贸易问题的专家指出，特朗普在2016年竞选美国总统时就注意到加美贸易中奶制品问题的争端，接受了美国奶制品业游说集团的说法，这就是加拿大政府的奶制品限额管理制度恶化了美国奶制品过剩的问题、伤害了美国中西部农业带地区农场主们的利益。

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2016年，美国奶牛农场把至少1亿加仑卖不出去的牛奶倒进了农田。

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但加拿大滑铁卢大学教授Bruce Muirhead指出，美国奶牛业农场主过去只是为美国国内市场进行生产，近年来开始寻求出口市场；美国奶牛农场产品大量过剩的问题不是加拿大的过错，而是美国农场主不顾市场的饱和而年年增加奶制品产量的结果。

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谁之错

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而且加拿大人口只有美国人口的十分之一，全国人口还没有美国加利福尼亚一个州的人口多，不但奶制品消费市场有限，而且加拿大目前国内的奶制品产能已经足够满足加拿大国内的需求。

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美国威斯康辛州一个州的牛奶产量就已经超过加拿大全国的牛奶产量。

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从账面上看，加拿大确实对外国奶酪征收245%的关税、对牛奶征收270%的关税、对黄油征收298%的关税，但奶制品在加拿大和美国每年6280亿加元的双边贸易额中只占个零头，一年的奶制品贸易额只有7.5亿加元，而且这7.5亿加元的大部分，6.3亿加元是加拿大购买美国的奶制品。

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CBC

明堵不如暗补？

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最主要的是，美国政府不是用关税、而是用财政补贴的方式来扶助本国农场主。

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美国加利福尼亚大学戴维斯分校政治学教授Daniel A. Sumner指出，美国联邦政府每年花在对农场主财政补贴方面的钱超过2百亿美元，美国210万农场主中有39%接受联邦财政补贴。比如美国农业部为农场主支付农产品收成保险62%的保费，并提供农业风险保险项目和农产品价格保险项目以保护农场主的利益。

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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