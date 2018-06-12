加拿大前外长：特朗普和特鲁多的“裂痕” 可能是经济衰退的第一步

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加拿大前外长表示，G7 峰会后美国总统特朗普和加拿大总理特鲁多之间的公开 “裂痕”，有可能是导致加拿大经济衰退的第一步。

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彼得·麦凯 （Peter MacKay）曾是加拿大前保守党政府的外交部长，他警告说，如果特朗普真的对汽车业征收新关税，对加拿大可能产生严重后果。

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麦凯在接受加拿大广播公司的采访时说，汽车业是安大略省经济的重要组成部分，在全国各地都会引起涟漪效应。

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彼得·麦凯认为加拿大需要与美国国会的议员们，以及美国工业界的重要 “盟友” 进行接触，以帮助美加 “关系正常化”。

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与此同时，约翰·霍普金斯大学 （Johns Hopkins University）加拿大研究中心 （Center for Canadian Studies Johns Hopkins University）的主任 克里斯托弗·桑德斯 （Christopher Sands, ）表示，加拿大与美国之间的关系，比一般所谓的 “外交关系” 要近得多，他说，加拿大与美国每天的交流，比与其他国家的交流多得多。

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桑德斯预测，如果特朗普坚持与加拿大进行口水战，会让许多美国国会议员感到不舒服。

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（RCI with CBC ）

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