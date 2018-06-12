北美野生大西洋三文鱼储量下降 15%

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一个新出来的报告说，在北美的水域中，野生北大西洋三文鱼的数量在连年下降。

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大西洋三文鱼联会 （The Atlantic Salmon Federation）的年度报告显示，与前一年相比，2017年的野生北大西洋三文鱼储量下降了15 %。

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联会的发言人Neville Crabbe 在接受电话采访时说，如果看一下自从20世纪70年代以来发生的情况，可以发现，整个北美洲的野生大西洋三文鱼种数十年来在持续下降。

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他说，野生大西洋三文鱼一个 “指示性” 物种，它能告诉我们很多关于整体环境的“健康状况”，其储量的减少显示出与海洋变化有关的许多事情：如全球变暖、海洋酸化、食物链变化等等。

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另外，这个报告还显示，不同地区三文鱼储量的降幅不同，加拿大纽芬兰省和拉布拉多南部地区的降幅最大，自2015年以来，此水域的野生大西洋三文鱼少了 45%。

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新报告依据的是加拿大渔业和海洋部 （Fisheries and Oceans Canada）以及国际海洋考察理事会 （ International Council for the Exploration of the Sea）的公开数据。

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（RCI with CBC）

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