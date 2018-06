北美野生大西洋三文鱼储量下降 15%

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一个新出来的报告说,在北美的水域中,野生北大西洋三文鱼的数量在连年下降。

大西洋三文鱼联会 (The Atlantic Salmon Federation)的年度报告显示,与前一年相比,2017年的野生北大西洋三文鱼储量下降了15 %。

联会的发言人Neville Crabbe 在接受电话采访时说,如果看一下自从20世纪70年代以来发生的情况,可以发现,整个北美洲的野生大西洋三文鱼种数十年来在持续下降。

他说,野生大西洋三文鱼一个 “指示性” 物种,它能告诉我们很多关于整体环境的“健康状况”,其储量的减少显示出与海洋变化有关的许多事情:如全球变暖、海洋酸化、食物链变化等等。

另外,这个报告还显示,不同地区三文鱼储量的降幅不同,加拿大纽芬兰省和拉布拉多南部地区的降幅最大,自2015年以来,此水域的野生大西洋三文鱼少了 45%。

新报告依据的是加拿大渔业和海洋部 (Fisheries and Oceans Canada)以及国际海洋考察理事会 ( International Council for the Exploration of the Sea)的公开数据。

(RCI with CBC)

