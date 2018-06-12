如果美国真的对加拿大汽车实施高额关税：加拿大在为最坏情况做准备

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在连发推文对特鲁多进行个人攻击之后，特朗普现在又威胁说，加拿大人将为他们的总理“不会受美国摆布”的宣言付出高昂代价。与此同时，一些加拿大官员正在为反击新的美国高额关税做准备。

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一位没有透露姓名的加拿大高级官员告诉CBC记者，“最坏的情况”是在加拿大钢铝材之外，美国也对加拿大汽车和汽车零配件征收25%的高额关税。

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加拿大官员将尽一切努力避免新的关税，同时在考虑反击措施，包括对更多的美国产品征收报复性关税。另外，他们也在分析汽车关税会对加元和北美汽车产业竞争力造成多大影响。

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加美两国的汽车制造业密不可分，在加拿大出厂的汽车有相当一部分零部件产自美国，反之亦然。那位接受采访的官员说，对加拿大汽车及零配件征收高额关税将会伤害到美国人自己的利益。但是对加拿大钢铝材征收高额关税也是一样，而白宫还是这样做了。因此加拿大必须做好反击的准备。

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特朗普在G7峰会上已经警告说，加拿大和欧洲国家反击美国高关税的决定是一个错误。但是据在场的加拿大官员透露，特朗普和特鲁多在峰会上单独会晤时相谈甚欢， 是两人“最有建设性”的会晤之一。特朗普甚至表示美国一直坚持的NAFTA“夕阳条款”并不重要。

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因此特朗普大骂特鲁多“软弱”、“虚伪”的推文发出后，加拿大官员的第一个反应是检查它的真实性。尤其让他们不解的是白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗（Peter Navarro）。他声称，那些对特朗普总统不诚实、背后插刀的人都要去“地狱里一个特别为他们准备的地方”。

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曾推动北美自由贸易协定（NAFTA）的前加拿大总理马尔罗尼说，他从未见过如此恶言，更不要说是从美国总统的下属口中说出，针对的是他们最重要的盟友国家的总理。

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但是他同时也提醒加拿大官员保持冷静，不要让这些话干扰了他们的谈判策略。

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（RCI with CBC, Katie Simpson, Rosemary Barton）

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