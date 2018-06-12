特朗普：特鲁多可能不知道空军一号上有 20 台电视机，他的话要让加拿大花大钱

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美国总统特朗普 (Donald Trump) 表示， 加拿大总理特鲁多 (Justin Trudeau) 说加拿大 “不会听由美国摆布”，这话最终要让加拿大人 “花很多钱”。

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在与朝鲜领导人金正恩举行了具有里程碑意义的峰会之后，特朗普星期二（6月12日）在新加坡举行了大型新闻发布会。

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在回答记者们的问题时，特朗普也谈到他最近几天针对加拿大总理特鲁多的 “推特战”，上个周末，特朗普连续发推，公开抨击特鲁多 “不诚实” 和 “软弱”。

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特鲁多 “可能不知道空军一号上有 20 台电视机”

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美国总统特朗普的是在提前离开了加拿大魁北克省的 G7 峰会后作出上述评论的。

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特朗普说，在去新加坡的途中，他在总统专机上看到了加拿大总理特鲁多在他走后举行的新闻发布会，当时他曾经以为在魁北克省的 G7 峰会上和特鲁多取得了积极的进展。

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特朗普星期二表示，特鲁多 “可能不知道空军一号拥有大约 20 台电视机。”

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他说，我看到了电视，特鲁多正在举行一个新闻发布会，说 “’不会听由美国摆布”。

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特朗普说，“听由美国摆布？ 我们刚刚握完手啊！”。

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“对美国不公平”

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特朗普一直抨击包括加拿大在内的美国的一些大贸易伙伴有不公平贸易行为。

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他最近的一个抨击目标是加拿大的乳制品供应管理系统，这一系统对进口乳制品征收高达 300% 的关税。

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特朗普指责加拿大的这一管理制度伤害了美国农民的利益，星期二他在新加坡表示： “这对我们的农民非常不公平，对我们国家的人民非常不公平。”

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他说，“这是非常不公平的，我要解决这个问题，而且这问题一点不难解决。”

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特鲁多回应

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星期二 （6月12日）上午，加拿大总理特鲁多在去议会山参加政府内阁会议时，回答了新闻记者的有关提问，对特朗普的评论不予置评。

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特鲁多说，“显然，我们支持美国总统在朝鲜问题上的持续努力，我们期待着看到美朝协议的细节。

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他接着说，至于美国总统的有关评论，正如我所说的，我将继续把精力集中在保护加拿大人的工作，支持加拿大的利益方面。

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（RCI with CBC）

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