一个孟加拉国难民家庭冒领社会福利12年，总计23万6千加元

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

上个星期五（6月8日），48岁的易卜拉欣（Mohammed Ibrahim）在魁北克省法院承认欺诈、伪造文书等罪名。他被判3年缓刑和240小时社区服务。他的妻子被裁定无罪。他的三个儿子已在三星期前认罪，刑期宣判定在今年9月份。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

《蒙特利尔日报》(Journal de Montréal) 报道说，易卜拉欣一家在1999年来到加拿大，定居魁北克省。由于夫妇俩没有工作，一家五口靠救济金维持生活。但是他们很快发现了有关规定的漏洞，开始用颠倒姓名顺序并使用不同地址的方法来一人申请多份救济金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他们用这个办法冒领救济金长达12年，全家人总共冒领236000加元。直到他们提出入籍申请，才有移民部官员从他们的姓名和照片上发现了漏洞。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在23万6千加元中有37000加元是由易卜拉欣冒领。为了帮他获得轻判，他在孟加拉国的家人筹了一笔钱。他现已赔偿了这笔钱的一半，并保证在今后两年内还清余额。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

检控方一开始要求判刑。但鉴于易卜拉欣态度合作，愿意还钱，控辩双方在谈判后，决定共同向法官建议3年缓刑和240小时社区服务的判决。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

尽管已经结案，但他的辩护律师说，由于他没有加拿大公民身份，因此有可能被遣返回孟加拉国。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

《魁北克城日报》的专栏作者Denise Bombardier对此案发表评论说，易卜拉欣一家辜负了我们的信任。这种人不应该获得加拿大国籍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她同时也认为，一些媒体对涉及到难民的欺诈案不太愿意报道，因为这类新闻确实会引起一些人对整个难民群体的反感。实际上，这类钻制度的空子的人在任何一个群体里都存在。对涉及难民的负面新闻另类处理是最糟糕的做法，会让沉默的大多数感到担忧和不公平。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI avec Journal de Montréal, Michaël Nguyen, Journal de Québec, Denise Bombardier）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada