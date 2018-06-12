一安省犯人声称监狱用奶粉代替牛奶是侵犯人权，被法庭驳回

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加拿大联邦法院上个星期驳回了一名在安大略省联邦监狱服刑的犯人的上诉。该犯人不满监狱管理方自2015年8月开始用冲水奶粉代替牛奶，提出投诉，投诉被驳回后又向法院上诉。他声称，用奶粉代替牛奶侵犯了他的人权，因为他和其他犯人喝不下冲水奶粉，从而被剥夺了每天的营养摄入。

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主审法官在判决书中说，他认为提供奶粉不是一种非同一般的残酷惩罚。

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加拿大联邦监狱的伙食标准是每人每天5.41加元，提供的食物含2600卡路里。去年的联邦监狱年度调查报告说，为了不超过伙食费标准，监狱方面想了各种替代办法，用奶粉代替牛奶只是其中之一。

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加拿大各地监狱的犯人经常为伙食提出投诉，奶粉是他们最讨厌的食物之一。2016年，萨斯喀彻温省一所监狱发生骚乱，食物质量和分量是原因之一。

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加拿大联邦监狱管理局表示，他们提供的食物符合加拿大卫生部制定的31岁到52岁男子的营养标准。

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（RCI with CBC，Jason Proctor）

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