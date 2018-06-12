温哥华伊丽莎白女王公园的一些常绿灌木不翼而飞

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近日来，温哥华市伊丽莎白女王公园的一些常绿灌木被人偷走。该市公园管理局官员说，这样的事过去在其他公园也发生过。有些人趁黑夜潜入公园，把植物刨出来搬回自己家。公园员工愤而在被盗灌木留下的土坑里插上“我被偷植物的贼偷走了”的牌子。

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这次伊丽莎白女王公园失窃的植物包括山月桂，山梅花和几棵赫柏。温哥华公园管理局负责人麦金农（Stuart MacKinnon）说，公园并没有警察全天巡逻，植物的保护完全仰赖公众的诚实。现在越来越多的温哥华市民居住空间狭小，没有自己的花园。偷盗公园植物的行为是非常自私的。

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他呼吁市民在发现有人偷植物时打市政府的311协助热线，或者使用VanConnect手机应用软件来报告可疑行为。

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（RCI with CBC News, Rhianna Schmunk）

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