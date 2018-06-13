Ryan Remiorz/The Canadian Press

加美边境美方边检变严

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 13 六月, 2018 , 暂无评论 ↓

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进来不少加拿大人发现，开车去美国在过关和边检时受到的盘查变严了，弄不好还会被拒绝进入美国。

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Yanjun Li/CBC

Heather Breadner

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加拿大广播公司在这方面最新的报道讲的是一位想去美国参加小商品展销会的女性遇到的麻烦。

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Heather Breadner是安大略省Lindsay镇一个经营毛线业务小公司Aberdeen’s Wool Company的老板。

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为了感觉市场的趋势和什么样的毛线会走俏，Heather Breadner报名参加在美国纽约州举行的一个毛线展销会，她为此交了注册费、花钱租了摊位、办妥了毛线展销样品进入美国和在展销会上销售的通关手续、为公司几位去参加展销会的人员准备好了护照、甚至与美国移民局有关官员打了几次电话以确保所有需要的手续都已齐备，然后按照计划好的时间动身上路。

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Laura MacNaughton/CBC

小心也不行

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但出乎Heather Breadner意料的是，在美国边境检查站接受通关检查时遇到了麻烦，他们的汽车钥匙被拿走、一行人被分开接受单人询问、被拍下面部照片、还被提取了指纹。

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Heather Breadner告诉加拿大广播公司记者说，一听说要提取指纹她觉得问题严重了，简直是被当成犯罪分子、至少是可疑分子对待；她就问那一脸严肃的美国边检人员说，她是否需要找律师咨询；得到的回答是，因为是加拿大公民所以没有找律师的权利。

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在走完了所有检查和问询的程序后又等了好长时间，最后Heather Breadner被美国边检官员告知说，她去美国的目的是进行商业销售活动，虽然商品过关手续齐备、参加展销会的文件也没有问题，但却没有得到美国移民局颁发的E2签证，所以不能被准许进入美国。

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收听

打水漂

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被拒绝入境意味着Heather Breadner为参加这次在美国纽约州举行的毛线展销会已经花费的时间、精力和金钱都打了水漂；她差不多损失了2万5千加元。

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没有办法只好打道回府的Heather Breadner感觉郁闷，把她的经历写成帖子、加上照片放到社交网站；结果引来加拿大和美国不少民众的关注、特别是让那些喜欢打毛线、织毛衣的人士觉得完全没有道理。

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Djung Tran是美国移民律师、也是毛线爱好者。她说美国边检人员实在离谱，要Heather Breadner先得到E2签证才能放她入境简直是驴唇不对马嘴，因为E2签证是为那些准备在美国拿出大笔投资经营生意的公司企业的雇员准备的，Heather Breadner就是提出申请也不会得到E2签证。如果非要说Heather Breadner需要特殊签证才能参加美国展销会的话那也是B1签证，也就是短期商业活动签证。但B1签证对短期商业活动的定义也有含糊不清之处；如果说B1签证也无法让Heather Breadner进入美国，那等于说加拿大人就别想携带展销品前往美国参加展销会了。

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加拿大移民律师 Henry Chang / Oliver Walters /CBC

会继续

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加拿大移民律师Henry Chang指出，最近一段时间他已经听到不少有关美国边检官员变得相当刁难、以各种各样的理由拒绝加拿大人进入美国的情况；随着特朗普买美国货、美国优先、限制外国移民的政策被深入落实，今后几年加拿大人进入美国会继续遇到边检官员的严格审查，特朗普已经公开表示过不喜欢外国人、包括加拿大人的态度。

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RCI with Laura MacNaughton · CBC News

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