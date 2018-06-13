加拿大石油产量17年后会增加1/3

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根据加拿大石油工业协会的预测被告，在阿尔伯塔省北部油砂矿生产能力不断增加的情况下，加拿大的石油产量在十七年后的2035年将比现在增加三分之一，达到每天560万桶。

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以阿尔伯塔省北部为中心的加西地区的石油产量将占加拿大全国石油产量的95%。

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目前加西地区的油砂矿石油日产量是每天270万桶，到2035年将达到每天420万桶。

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而加西地区传统钻井方式开采的石油日产量将保持稳定，到2035年将从目前每天133万桶石油的水平略降到132万桶。

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但这个预测报告同时指出，修建更多的输油管道以改善加拿大石油工业的竞争力是为加拿大石油开发新市场的关键；加拿大到2035年需要新增每天150万桶石油的管道输油能力。

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目前加拿大联邦政府批准建设的输油管道项目往往由于省政府的反对、或者是土著人社团和环境保护组织的反对而无法进行下去。

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加拿大目前唯一的原油出口市场是美国，但在美国石油产量日新月异增长、已经基本自给自足的情况下，加拿大急需开发新的国际石油市场。

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RCI with Tony Seskus · CBC News

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