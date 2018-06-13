北极熊之乡丘吉尔镇连破高温记录

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加拿大马尼托巴省北部的丘吉尔镇由于常年寒冷天气而成为国际知名观看北极熊的好地方，但丘吉尔镇在6月11日星期一却成了加拿大各城镇中气温最高的、达到32.2摄氏度，这打破了丘吉尔地区68年前创下的24.4摄氏度的6月11日最高气温记录。

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实际上，丘吉尔镇在6月10日星期日达到的29.7摄氏度的最高气温已经打破了77年前25.6摄氏度的当地、当日气温记录。

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根据加拿大气象局从1929年开始记录的丘吉尔地区每日气象资料，6月10日和11日丘吉尔地区平均的最高气温应该分别是10摄氏度和10.3摄氏度。

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6月份在正常情况下，当丘吉尔地区气温升高时，来自北方仍然冰冻的哈德逊湾的冷空气会很快南下、让丘吉尔地区的气温降下来。但周末和星期一丘吉尔地区受从南部吹来的强大暖风气流的控制，直到星期一晚上哈德逊湾的冷空气才得以南下，把丘吉尔镇夜间的气温降低到6摄氏度。

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RCI with Bryce Hoye · CBC News

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