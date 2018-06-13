世界杯足球赛要来加拿大了

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

国际足联星期三在莫斯科的全体会员大会上将2026年世界杯主办权授予联合申办的加拿大、美国和墨西哥。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

申请主办2026足球世界杯的另一个国家是摩洛哥。在投票的200多个会员国中，北美三国获134票，摩洛哥获65票。摩洛哥这是连续第五次申办世界杯，虽然再次落选，但表现得很绅士，祝贺北美获的主办权。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大曾在1986年申办过世界杯，但主办权授予了墨西哥，那是墨西哥在1970年后第两次主办世界杯。美国也曾于1994年主办过世界杯。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2026年的世界杯足球赛将由现在的32支参赛队扩大到48支。目前的初步计划是加拿大和墨西哥各举办10场比赛，美国主办60场比赛。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国际足联将从北美竞标的23个城市中选出16个主办城市。加拿大的埃德蒙顿、多伦多和蒙特利尔都热衷于成为主办城市。其中两位市长在星期三早上得知加拿大获得举办权后都在社交媒体上发文庆贺。他们是蒙特利尔市长瓦莱丽·普朗特（Valerie Plante）和多伦多市长约翰·托里（John Tory）。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国际足联已经改进了竞标的投票方式，比以前更透明。此次在对北美和摩洛哥两个投标者进行评估时，总共列出了20项指标。摩洛哥在体育场设施、住宿和交通三个指标上被列为高风险，另外17个指标中10个被评为中等风险，7个列为低风险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

北美在20项指标中有17项被评为低风险，在组织成本，法律及政府支持、和人权及劳工标准3个项目上被评为中等风险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

此外，北美联合竞标的计划中是从现有的23个体育场中选出 16个，其中有6个需要维修。摩洛哥计划使用14个体育场，其中9个尚未建成，另外5个体育场也需要维修。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada