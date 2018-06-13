面对特朗普杯葛加拿大，美国民众在社交媒体发起感谢加拿大活动

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加美之间最近因特朗普在贸易问题上的发难有些紧张，尤其是在魁北克举行七国峰会之后，冲突更加明显了。

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但在民间，尤其是美国文化艺术界的人士，则在社交媒体上掀起一股认同加拿大及其流行文化的潮流。

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在推特上，有人开设了“感谢加拿大”（ #ThankCanada）的标签，得到热烈响应，许多美国人在跟帖中提到喜欢加拿大，他们说喜欢加拿大音乐人尼尔·杨（Neil Young）和琼尼·米歇尔（Joni Mitchell）的歌曲，对北方邻居的热情好客印象深刻。许多人还对加拿大的一些国际知名商标大加恭维。

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美国音乐评论家大卫·沃尔德（David Wild）在推特上呼吁美国同行多想想加拿大邻居给予美国的一切。“让我们所有人都在“感谢加拿大”的主题下说说我们所爱的加拿大人，以及带给我们生活的东西：莱昂纳德·科恩、赛琳娜·迪翁，和喜剧系列SCTV。还有冰球，普丁也很酷”。他的帖子后面有人又列出很长的名单。

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康涅狄格州是美国东北部离加拿大不远的一个州，那里一位叫肖恩·凯利（Shaun Kelly）的历史老师，妻子是蒙特利尔人。在看到“感谢加拿大”的推文后，他想到把对话扩展为实际行动。他上亚马逊网站搜索买了一面加拿大国旗，并呼吁美国同胞在自己家的草坪上插上一面支持加拿大的旗帜。

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他说：“特朗普那么讨厌亚马逊的老板杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）。我在那个网站上花5美元买了一面加拿大国旗，竖在门前的花园里。我这个小呼吁得到了很多人的响应”。

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凯利还说，他每天早晨散步都要听琼尼·米歇尔的音乐。这也许就是为什么很多其它支持加拿大的人都关注文化的影响而不是贸易政策。

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另一位推特用户“乔治爸爸”回忆说，2005年之前，美国同性恋婚姻不合法，他曾与同性伴侣到多伦多度假。“我们度过了美好的时光，我永远不会忘记多伦多这个友好时尚的城市”。

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其他美国人跟贴还提到加拿大与美国关系最好的历史时期，以及一些历史事件，诸如在伊朗人质危机期间帮助美国外交官逃离，在九一一恐怖袭击后接纳不能进入美国的航班飞机。

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