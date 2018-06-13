烧白宫的到底是谁？ 两百多年前，加拿大人差点儿成了美国人

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“放火烧白宫的不就是你们吗？”特朗普不久前曾这样质问特鲁多。他弄错了 ― 或者他是想表现自己的幽默 。不过，尽管1814年烧白宫的是英国军队，但是这场自1812年开始的英美战争却对加拿大至关重要。如果它以英国战败告终，加拿大直接就变成美国的一个或几个州，根本没有半个世纪后立国的机会。如果没有这场战争，分散在英法殖民地的族裔不同的拓荒者、商人和猎人或许不会有那么强的“加拿大人”身份认同感。

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正因为如此，纪念这场战争最积极的不是美国人和英国人，而是加拿大人。2012年的二百周年纪念，加拿大政府斥资2800万加元。时任加拿大总理哈珀说，1812年战争是加拿大成形过程中的一个关键点。抵抗美国侵略的共同目标把英裔、法裔和原住民紧紧联系在一起。这种联系是“泛加拿大认同感的起源，使联邦的建立成为可能”。

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加拿大文化部拍摄的历史短片之一：1813年春，38岁的Laura Second在偷听到美军的进攻计划后，孤身步行82公里，向英军通风报信。她原是美国人，幼时随父母从马萨诸塞州迁居上加拿大。战争爆发时，她已是五个孩子的母亲。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加东哈利法克斯市老墓园入口的一块匾额上这样写道：“多亏这些长眠于此地的水手和士兵，我们没有变成美国人。1812年战争中，他们为了抵抗美国的侵略和对我们国家的兼并，在海上和陆地上奋战至死。”

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指挥攻打华盛顿并下令焚烧白宫的英军将领罗伯特.罗斯（Robert Ross）就葬在这里。他是迄今为止唯一一个率军攻陷美国首都的人。

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“一不小心”打下了华盛顿

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罗斯是爱尔兰人。他23岁加入英军，在1812年战争之前已经参加过远征埃及和拿破仑战争。美国向英国宣战时，英国还在欧洲战场上忙于和法国军队作战。美国乘虚而入，连连进犯加拿大。1814年法国皇帝拿破仑退位后，英军把更多兵力派到北美。罗斯就是在这一年8月奉命从百慕大启航，攻打美国后方。

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罗斯的传记作者麦卡维特（John McCavitt）在接受CBC记者采访时说，罗斯一开始没有攻打华盛顿特区的计划。他手下只有3500名步兵和负责增援的1000名水兵，没有骑兵和炮兵。但是他们踏上美国海岸后，没有遇到强烈抵抗，轻易地逼近华盛顿。罗斯在25公里外才决定攻城。

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其实不想烧白宫

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守卫华盛顿的民兵虽然有9000人，但绝大部分没有经过训练，很快望风而逃。罗斯接到的命令是，要求美国人付赎金，或者烧掉城内公共建筑，以报复美军一年前攻陷上加拿大首府约克（今多伦多）时放火烧毁议会和城中民居。

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照麦卡维特的说法，罗斯是个“绅士军人”。他并不想烧房子，认为这没有什么军事价值。他一开始的设想是有秩序地受降。但是在英军打着停战旗入城时，一个美国民兵突然向罗斯开枪。他没有中弹，但是他的马和两名士兵被打死。他最后还是下了放火的命令。但是他禁止士兵掳掠，让华盛顿市民松了一口气，也使他死后受到敌人的尊敬。

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英国士兵冲进总统官邸时，麦迪逊总统夫妇已经逃走，留下了一顿他们没来得及享用的“庆功宴”。据说，饥肠辘辘的士兵们先坐下来饱餐了一顿才放的火。

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攻陷华盛顿和烧毁白宫被视为1812年战争英军重大战果之一。几个月后，英美两国外交官员在比利时签署停战条约。条约规定双方边界仍保持战前状态。

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罗斯阵亡

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9月11日，英军开始攻打华盛顿附近的巴尔的摩，遭到顽强抵抗。战斗开始后不久，罗斯就在骑马巡视时被一个美军狙击手射中，重伤不治。

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当时天气炎热，士兵们把他的遗体放在一桶朗姆酒里运往哈利法克斯。9月29日，他被安葬在哈利法克斯老墓园。没有人知道他或他的战友为什么选择了这里。

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（RCI with CBC, Jon Tattrie）

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